　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

一名30歲越南籍朱姓移工，今年3月16日突然身體不適昏倒，被友人緊急送草屯佑民醫院後，丟包在急診室裡，因該名病患為深度昏迷，昏迷指數為3分（最低分3分，滿分15分），經電腦斷層檢查顯示，發現他右側內頸動脈及中大腦動脈交界處有一個約2.5公分的巨大動脈瘤破裂，造成腦部廣泛性蜘蛛膜下腔出血，院方立即安排緊急手術後，轉移到加護病房慢慢好轉，但住院1個多月來卻已積欠超過百萬醫療費，此外，患者後續安置也成問題。

▲▼越南籍移工重度昏迷，被人丟包在急診室，住院1個月來積欠百萬醫療費。。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲越南籍移工重度昏迷，被人丟包在急診室，住院1個月來積欠百萬醫療費。（圖／記者高堂堯翻攝）

院方表示，因該名病患狀況危急，除經開顱來治療動脈瘤清除血塊，同時進行微創導管栓塞手術，解除致命危機，術後在醫療團隊密切照護，該名病患恢復良好，意識清楚能說話溝通，但左側肢體無力神經缺損後遺症，後續需要復健治療；但該名移工為非法失聯狀態，住院1個多月來已積欠超過百萬元醫藥費，院方轉報移民署等相關單位卻被「已讀不回」，今天也未派員出席院方召開的席調會，讓醫院甚感苦惱。

院方強調，醫院是救人的地方，若病人狀況好轉，有後續安置的問題，醫院不是飯店也不是旅館，百萬元呆帳還是其次，病人若救治到穩定階段，出院後續安置沒有相關單位協助處理，這名移工恐成人球。

移民署回應，關於違法外來人口積欠醫療費用，均積極協處，例如洽請駐華機構、尋求慈善團體協助或協調權責機關處理。另亦會積極協助出院後安置事宜。

移民署進一步表示，依規定經該署收容者，於收容期間患病所生醫療費，以當事人支付為原則；確實無力支付，則由該署支付。南投佑民醫院所反映積欠醫療費的問題，並非在移民署收容中，故無法由該署支付；但類此問題，該署自2017年起，已協調權責機關協處，將持續向權責機關反映。

目前因越南籍失聯移工朱男仍為半癱瘓狀態，生活無法自理，南投縣專勤隊將協調南投縣政府衛福、社政單位及桃園市新住民關懷協會，於朱男出院後安排安置處所，並等醫院開立適航證明後，儘速辦理遣返。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一家四口悲劇！小兄弟是管絃團成員　音樂夢剩1人完成
快訊／下班注意！台鐵8列次發車塞住　最多誤點25分
阿扁女婿認真種菜未違規　判3年8月關1年半就假釋
「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱
快訊／橋斷了！3人受傷　車輛翻覆
快訊／又有越獄脫逃　全台通緝強盜犯「張天昊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：跟他爸一樣走上不歸路

活潑好學又乖巧…嘉義小兄弟天人永隔　音樂夢獨留他1人完成

趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

快訊／新北五股觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆4工人受傷搶救中

知名飲料「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱

私帶肉包遭罰20萬＋限制出境！男出國被卡關　湊錢一次繳清

大甲媽今晚起轎！「一級戰區」明晚6點淨空　542警進騅維安

慘況曝！768萬瑪莎拉蒂「海神」國道突起火　車頭被燒成灰

快訊／明德外役監受刑人越獄脫逃　37歲強盜犯張天昊正面曝光

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：跟他爸一樣走上不歸路

活潑好學又乖巧…嘉義小兄弟天人永隔　音樂夢獨留他1人完成

趙建銘判3年8月關1年半就假釋　原因曝：刑期過半+認真種菜未違規

快訊／新北五股觀音坑溪橋斷裂　重機具翻覆4工人受傷搶救中

知名飲料「蘋菓西打」驚見沉澱物！1產線勒令停工　封存4.1萬箱

私帶肉包遭罰20萬＋限制出境！男出國被卡關　湊錢一次繳清

大甲媽今晚起轎！「一級戰區」明晚6點淨空　542警進騅維安

慘況曝！768萬瑪莎拉蒂「海神」國道突起火　車頭被燒成灰

快訊／明德外役監受刑人越獄脫逃　37歲強盜犯張天昊正面曝光

以房養老件數增18%！仍不普及　估價師曝：多數孩子「不同意」

下班注意！台鐵調車場控制盤故障　8列次發車塞住「最多誤點25分」

以選舉補助款爲兒少存希望　張麗善親交定存單勉勵監護兒

印度律師街頭被殺！歹徒冒充他闖法院　連開4槍「經濟糾紛女倒地」

本土女團「冰冰少女隊」出道　老闆白冰冰想團名「五告讚」

日本必打卡咖啡廳！懸浮崖上擁抱海天一色無敵美景、美食平價可口

立委疑「PoC通訊網路計畫」補助對象　數發部回應：確保緊急調度彈性

15家服務業邁向淨零排放　拚今年節電1600萬度、減碳8000噸

預期大甲媽遶境湧人潮　虎尾警分局提醒：這些地方必塞車！

同組號碼一直中獎　美國男11個月爽贏460萬彩金

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

即／高雄88大發交流道死亡追撞！小貨車駕駛傷重不治

獨／禾馨營運長林思宏酒駕　超扯酒測值曝

少女1天賺3700元　竟是老闆要求做1事

即／17歲槍手「當街掃射51槍」法院裁定收容

釣客驚見河面有人　報案救起1人

追焦手被列公共危險關係人　警方回應

赴陸開公司　回台挖角工程師被起訴

17歲愛孫學壞當槍手　阿嬤氣炸切割：我不認識他

更多熱門

相關新聞

姊妹失散14年重逢　姊憂心問：她還在嗎？

姊妹失散14年重逢　姊憂心問：她還在嗎？

家住新北市三重區的68歲王姓婦人，有天夢見61歲、和她最親的妹妹在找她，她開始心生不安，由於2人已失散14年，不知這輩子能否再見到面，因此南下台中向警方報案，員警透過各種抽絲剝繭，終於在2個禮拜後找到妹妹。員警上門拜訪時，妹妹先是驚訝怎麼會有警察找上門，後來得知是姊姊託人找尋，這才痛哭失聲，淚流滿面，員警當場打電話給姊姊，姊第一句就說「她還在嗎」，姊妹倆久別重逢，連員警也開心不已。

餐飲店員工壓力大　穿女裝「露鳥」嚇壞她

餐飲店員工壓力大　穿女裝「露鳥」嚇壞她

17歲槍手取槍現場曝！藏鏡人支援Gun boy衝鋒包

17歲槍手取槍現場曝！藏鏡人支援Gun boy衝鋒包

即／國1五楊高架瑪莎拉蒂「海神」成火球！

即／國1五楊高架瑪莎拉蒂「海神」成火球！

台東釣友堤防釣超巨大旗魚...長2.4公尺

台東釣友堤防釣超巨大旗魚...長2.4公尺

關鍵字：

移工人球影音

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面