移工動脈瘤破裂昏迷被丟包急診室　欠百萬醫療費後續安置成人球

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

一名30歲越南籍朱姓移工，今年3月16日突然身體不適昏倒，被友人緊急送草屯佑民醫院後，丟包在急診室裡，因該名病患為深度昏迷，昏迷指數為3分（最低分3分，滿分15分），經電腦斷層檢查顯示，發現他右側內頸動脈及中大腦動脈交界處有一個約2.5公分的巨大動脈瘤破裂，造成腦部廣泛性蜘蛛膜下腔出血，院方立即安排緊急手術後，轉移到加護病房慢慢好轉，但住院1個多月來卻已積欠超過百萬醫療費，此外，患者後續安置也成問題。

▲越南籍移工重度昏迷，被人丟包在急診室，住院1個月來積欠百萬醫療費。（圖／記者高堂堯翻攝）

院方表示，因該名病患狀況危急，除經開顱來治療動脈瘤清除血塊，同時進行微創導管栓塞手術，解除致命危機，術後在醫療團隊密切照護，該名病患恢復良好，意識清楚能說話溝通，但左側肢體無力神經缺損後遺症，後續需要復健治療；但該名移工為非法失聯狀態，住院1個多月來已積欠超過百萬元醫藥費，院方轉報移民署等相關單位卻被「已讀不回」，今天也未派員出席院方召開的席調會，讓醫院甚感苦惱。

院方強調，醫院是救人的地方，若病人狀況好轉，有後續安置的問題，醫院不是飯店也不是旅館，百萬元呆帳還是其次，病人若救治到穩定階段，出院後續安置沒有相關單位協助處理，這名移工恐成人球。

移民署回應，關於違法外來人口積欠醫療費用，均積極協處，例如洽請駐華機構、尋求慈善團體協助或協調權責機關處理。另亦會積極協助出院後安置事宜。

移民署進一步表示，依規定經該署收容者，於收容期間患病所生醫療費，以當事人支付為原則；確實無力支付，則由該署支付。南投佑民醫院所反映積欠醫療費的問題，並非在移民署收容中，故無法由該署支付；但類此問題，該署自2017年起，已協調權責機關協處，將持續向權責機關反映。

目前因越南籍失聯移工朱男仍為半癱瘓狀態，生活無法自理，南投縣專勤隊將協調南投縣政府衛福、社政單位及桃園市新住民關懷協會，於朱男出院後安排安置處所，並等醫院開立適航證明後，儘速辦理遣返。