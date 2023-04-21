烏克蘭入會北約「卡關」　德國防長：現在做決定還太早

▲德國防長佩斯托瑞斯（左）認為，不能僅以團結為由批准烏克蘭加入北約。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前突訪烏克蘭，讓外界猜測是否很快能聽到烏克蘭加入北約的好消息。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）認為，不應該太快對烏克蘭入會一事做出決定，因此也不會在接下來的會議中納入討論。

路透社報導，德國國防部長佩斯托瑞斯20日登「德國第二電視台」（ZDF）政治脫口秀Maybrit Illner，當提到烏克蘭入北約一事他回應，「門開了一條縫，但現在不是做出決定的時候。」並說烏克蘭也明白這個狀況。

▲北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）20日訪問烏克蘭。（圖／路透，下同）



佩斯托瑞斯說，北約必須謹慎權衡烏克蘭加入聯盟的每個步驟，不能僅以團結為由批准，要以「冷靜的頭腦和火熱的心」來做決定，而不是反過來。

他補充，明（21）日將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行第4次「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議，烏克蘭加入北約或歐盟議題不會列入議程。

北約秘書長史托騰柏格20日訪問基輔，也是俄烏戰爭以來的首訪。他表示，「烏克蘭的未來在北約，所有會員國都承認這一點。」他邀請總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）參加7月的北約峰會，並說烏克蘭會員申請將是這次峰會的重要議題。