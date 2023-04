北約秘書長：成員國一致同意「讓烏克蘭加入北約」

▲北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

天空新聞最新消息,北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)表示,所有北約盟國成員都同意讓烏克蘭成為北約會員國。

在德國蘭斯坦空軍基地(Ramstein Air Base)舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議之前,史托騰柏格還說,一旦烏克蘭戰爭結束,基輔必須擁有防止新攻擊的威懾力,現在主要重點在確保烏克蘭戰勝俄羅斯。

在此之前,史托騰柏格20日出訪烏克蘭,這是他在俄羅斯2022年發動全面入侵之後第一次訪問烏克蘭,他在首都基輔街頭參訪也曝了光。路透社一名攝影師透露,史托騰柏格在當地向烏克蘭戰亡士兵致敬,並檢閲了陳列在基輔中心廣場上損毀的俄國軍事裝備。

Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305