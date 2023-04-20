少年槍手雙北追車當街狂轟15槍　爆竹聯雙會黑吃黑內幕

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋區文化路昨日（19日）凌晨發生槍擊案，未成年的吳姓少年與林姓男子疑似因為與另外2人有金錢糾紛，憤而朝對方的車輛開了15槍，一路從台北市中山區追到新北市板橋區。傳聞，吳姓少年屬於竹聯幫明仁會，遭開槍的人則是弘仁會，雙方似乎是為了詐騙利益鬧內鬨，不過，相關案情警方仍在調查當中。

▲吳姓少年開了15槍，車身則有10個彈孔。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

警方調查，吳姓少年與林男（24歲）日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在19日凌晨1時許於台北市中山區雙城街停車場相遇，吳姓少年立即向蘇男駕駛的車輛開槍，兩派人馬當街展開追逐戰，監視器畫面也拍下少年駕駛BMW追趕以及開槍的畫面。

蘇男與薛男一度甩開吳姓少年等人，沒想到在華江橋上爆胎，後來在新北市板橋區文化路等待拖吊車時又被追上，雙方再度發生衝突。吳姓少年一路追擊，前前後後開了15槍，並在對方的黑色ALPHARD上留下10個彈孔，事後他自知難逃法網，於是帶著槍前往板橋警分局投案。

▼▲警方事後找回11枚彈殼。

雖然吳姓少年聲稱是因為金錢糾紛才會開槍報復，但有傳聞指出，少年屬於竹聯幫明仁會，蘇男與薛男則是屬於弘仁會，兩幫會似乎是因為詐騙利益鬧內鬨，才會派出槍手伏擊。

對此，警方對於吳姓少年的說法存疑，事後已調閱監視器畫面追蹤並進行數位鑑識，希望能早日查清案發背後原因以及槍枝來源；至於是否為幫派兩會內鬥，也還有待進一步調查釐清。