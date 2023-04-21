綠質疑侯友宜越洋電話在演戲　國民黨團批：唾棄這種民進黨發言人

▲曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜出訪新加坡，新北連兩日發生兩起槍案，侯遂於昨日致電要求警察局長廖訓誠帶隊掃蕩，但兩人通話的畫面，卻遭民進黨與綠委質疑演戲。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（21日）表示，他要代表國民黨團給予最嚴厲的譴責，民進黨的發言人腦中、心中、眼中只想選舉，「我呼籲要唾棄這種發言人、這種民進黨的黨員」。

新北市板橋區文化路19日凌晨，吳姓少年與林姓男子日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳男前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。隔日上午，一名17歲劉姓少年搭乘計程車至新北市土城區四川路二段、信義路口處，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射42槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。

正在新加坡出訪的侯友宜知情後，立即致電廖訓誠，要求警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

新北市府事後公布侯友宜與廖訓誠通話的畫面，但民進黨立委林俊憲認為侯在「演給市民看」，立委鄭運鵬則說，錄影公佈是在提醒黑道這幾天要乖乖躲起來，「這不是在辦案，這是在洩漏偵辦手段，在扯警方後腿」。

對於侯友宜被綠委質疑在演戲，曾銘宗21日受訪表示，民進黨立委真的很無聊，每個人拿手機的習慣不一樣，開的聲音大小也不一樣，「民進黨立委太無聊啦」，什麼事都在挑剔，「我不曉得是哪位委員，我覺得這個委員超級無聊」，只要聽的到，方便就好，管人家手機怎麼拿，這委員真的是莫明奇妙。

針對今稍早民進黨中央開記者會，也說侯友宜打電話回國是在演戲，曾銘宗說，民進黨是雙標，「這什麼話」，侯友宜到新加坡訪問，關心國內情況打電話回來指揮交待好好查辦，民進黨還在講風涼話，民進黨一點都不關心國內治安。

曾銘宗表示，他不曉得是哪一位民進黨發言人講的，但他要代表國民黨團給予最嚴厲的譴責，「他是不是中華民國2300萬人其中一分子」，然而腦中、心中、眼中只想選舉，這種人，「我呼籲要唾棄這種發言人、這種民進黨的黨員」。