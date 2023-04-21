吃鼻屎可增強免疫力+防蛀牙？　重症醫打臉：非常不合理

▲有吃鼻屎習慣的人，你的免疫力有比較好嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

吃鼻屎有益健康，你相信嗎？網路上流傳一些國外學者的理論，其中一位副教授主張鼻屎可能有助於免疫力提升，另一個來自麻省理工學院研究顯示，鼻屎能降低蛀牙機率。對此，重症科醫師黃軒直言「非常不合理」，因為目前有關吃鼻屎是否有好處的研究很少，原因是沒有人願意參與相關實驗，一切都只是假設而已。

黃軒發文表示，坊間流傳「日常多吃鼻屎，有益健康」，更稱鼻屎能增進人體免疫力，「這真的不可思義啊」，但是網路上一直在傳，一位來自薩克其萬大學（University of Saskatchewan）的生物化學副教授納珀（Scott Napper）主張，鼻屎可能有助於提升免疫力，「這個理論只是他的個人假設而已！我查不到證據資料支持。」

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另有一篇來自麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）的研究，認為人類鼻屎中含有唾液黏蛋白（Salivary mucins），能幫助牙齒抵抗轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）入侵，降低蛀牙機率，「但又不是叫你把鼻屎吃下，才能降低蛀牙」。

黃軒認為，「吃鼻屎可以增進人體免疫力功效的說法，是不合理的」，因為鼻屎內的微生物必須和免疫細胞接觸，才能起到調節或促進免疫功能的作用，「哪裡可能把鼻屎吃下肚子，你的免疫細胞就會馬上知道，馬上有反應」，並且鼻屎吃進肚子裡，還要經過胃酸的考驗，所以這種說法是非常不合理的！

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