嫩妹車廂內「公然喬奶」！她沒穿胸罩巨乳下垂　手慌張伸衣內

▲網美因為沒穿內衣導致胸部移位，竟當場將手伸進衣服內喬奶。（圖／TikTok／Kittyorkatherine）



記者王佩翊／編譯

英國一名巨乳網美在TikTok上傳了自己在搭乘大眾交通運輸工具時「公然喬奶」的自拍影片，甚至還自爆沒穿內衣，引發網友熱烈討論，該段影片已累計超過3.5萬人觀看。網友看到影片更留言狂讚，「太完美了！」

根據《每日星報》報導，英國女網紅Kitty經常在TikTok分享自己的穿搭與生活見解，她在這則引發話題的影片中寫道，「大胸部沒有穿內衣出門，懂的人才懂。周末快樂！」只見影片中的她，身穿黑色高領針織衫，並且畫上濃妝，梳著馬尾，準備迎接快樂的周末夜晚。

儘管如此，她卻一臉痛苦地將手伸進領口內，開始大肆喬奶，然而值得注意的是，從影片背景可以看到，她所在的位置是大眾交通運輸的車廂內，而一旁還有其他乘客，甚至還有人就坐在她的身旁。不過她仍然毫不在意，開始公然喬奶。

原來，Kitty是因為沒有穿內衣，但是胸部太大，因此在過程中不斷位移，導致形狀下垂，她也後悔自己沒有穿內衣出門，認為這是一個「糟糕」的選擇。

相關影片曝光後，網友則紛紛表示，「完美！」同時也稱讚她放棄了不舒服的內衣。