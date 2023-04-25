媽媽偷吃小鮮肉！憂性愛片外流　竟密謀網紅女兒「狠殺小男友」

▲瑪海克（左圖左者）被指控密謀殺害母親（左圖右者）的婚外情對象。（圖／翻攝tiktok、instagram@maybvlogs，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國45歲婦女安斯琳（Ansreen Bukhari）和21歲少年發生婚外情，想要結束關係卻被對方威脅公布性愛影片，她擔心這一段相差24歲的「母子畸戀」曝光，竟夥同女兒、也就是23歲TikTok網紅瑪海克（Mahek Bukhari）密謀殺害小情人。

TikTok influencer Mahek Bukhari in court over alleged murder plot https://t.co/CfckrE8zNL — The Guardian (@guardian) April 24, 2023

《衛報》等外媒報導，本案發生於去年2月11日凌晨，本月24日開庭審理。21歲的薩奇布搭友人便車，卻在A46公路遭2車逼車追趕，飆到將近時速100英里（約時速160公里），最終衝出道路自撞大樹。根據警方拍攝的現場照片，事故車輛燒成一團火球，車身一分為二。

薩奇布死前曾撥打999報警，宣稱被2輛汽車尾隨，且駕駛都戴著蒙面頭套，「他們試圖殺了我，我剛剛被撞離馬路。拜託，我求你了。」接下來，他突然驚呼「我的天啊」，之後發出尖叫及撞擊聲，電話就此斷線。

檢方24日在法庭上表示，這是一起「關於愛情、痴迷與敲詐導致的冷血謀殺故事」，而在TikTok擁有逾23萬粉絲的瑪海克則是謀殺案關鍵角色，協助母親除掉婚外情對象。

根據警方調查，死者與安斯琳斷斷續續偷情3年，去年1月左右被提分手，但他似乎無法接受事實，苦苦哀求繼續交往，之後態度日趨強硬，不僅要求歸還約會費用3000英鎊（約新台幣11.5萬元），還威脅公布2人性愛影片，讓對方的丈夫與兒子知道一切，未料最終招致殺身之禍。

檢方指控，安斯琳與瑪海克母女倆招募另外6名共犯，引誘薩奇布與友人前往購物中心停車場，然後展開一場飛車追逐。不過，24日開庭時，所有被告都否認謀殺及過失殺人指控。此案仍在審理中。