王世堅、于美人參戰2024立委　黃珊珊：衷心祝福兩位好友

▲于美人在九合一大選中幫黃珊珊站台。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者詹宜庭／台北報導

針對主持人于美人宣布以無黨籍身分參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，以及民進黨市議員王世堅以41.97％贏得台北市第二選區（士林、大同）立委初選，前台北市副市長黃珊珊21日表示，看到這兩位好友都要投入2024立委選舉，「我衷心的祝福他們」，因為越多好的人投入政治，政治環境才會越來越清明。

對於王世堅贏得台北市第二選區（士林、大同）立委初選，黃珊珊今日透過臉書發文表示，王世堅是她20多年的同事，他們之間的惺惺相惜，相信大家都很了解。由於兩人都是堅持自己信念的孤鳥，所以互相欣賞、彼此理解，雖然不同黨派，仍然是至交好友。

另針對于美人宣布以無黨籍身分參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，黃珊珊指出，于美人在她到市府擔任副市長後，因為有共同的好朋友，所以也結為好友。黃珊珊大讚，于美人是性情中人，很有個性，也給她很多建議，更在去年九合一大選中情義相挺，幫忙站台，她對台灣這片土地的愛，毋庸置疑。

黃珊珊強調，看到這兩位好友都將投入2024立委選舉，「我衷心的祝福他們」，因為越多好的人投入政治，政治環境才會越來越清明。