美國準備撤離駐蘇丹使館人員！　五角大廈：增派軍力赴吉布地

▲ 蘇丹內亂至今造成逾330人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹政府軍與叛軍15日爆發衝突，至今造成逾330人死亡。各國紛紛著手準備撤僑，美國也正增派大量部隊前往位於東非國家吉布地的美軍基地，將視情況撤離美國駐蘇丹使館人員。

根據《衛報》，美國官員20日透露，華府正向吉布地的美軍基地「勒蒙尼軍營」（Camp Lemonnier）增派大量軍隊，此一計畫在美國外交使團17日於蘇丹遇襲後正式啟動。當時使團車隊遭到叛軍「快速支援部隊」（RSF）開火攻擊，所幸全員平安。

五角大廈聲明指出，「我們正在該地區附近部署額外軍力，以滿足及確保美國使館人員在情勢需要時撤離蘇丹相關的應急行動」，但未提供更多細節。

美國官員說明，吉布地位於亞丁灣（Gulf of Aden）的衣索比亞、厄利垂亞及索馬利亞之間，將成為撤離行動中繼點。全球各國也都著手研擬撤僑計畫，卻因戰火被耽擱，目前有多達上千名國際人道主義工作人員在首都喀土穆僅有300個床位的Rotana飯店避難。

蘇丹內亂爆發以來，美國便開始將當地政府雇員從住處轉移至安全地點集中安置，並持續討論撤離事宜。美國國務院此前曾警告，在蘇丹美國公民應留在室內避難，但由於局勢動盪，撤離行動困難且危險，因為喀土穆的機場尚外開放，且從喀土穆通往他國的陸路即便是在內亂爆發前也很危險。

若在喀土穆或周邊地區無法安全降落，另一個選項是將須撤離的人員送往瀕臨紅海的蘇丹港（Port Sudan），但長達841公里的路途危險重重，車程需要整整12小時。

美國上一次走陸路撤離使館人員是在2014年7月，當時一支由美國軍用車輛組成的大型車隊將人員從利比亞首都的黎波里的使館送往突尼西亞；近年來雖多次發動撤離行動，尤其是在阿富汗及葉門，但主要透過空路進行。