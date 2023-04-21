日本C130運輸機今出發吉布地！　自衛隊370人投入蘇丹撤僑

▲日本自衛隊21日派出C130運輸機飛往吉布地。（示意圖／空中自衛隊）

記者王佩翊／編譯

日本防衛大臣濱田靖一21日上午在內閣會議後的記者會宣布，航空自衛隊將於下午派遣1架C130輸送機前往吉布地，協助蘇丹撤僑作業。而C2運輸機與KC767空中加油機一旦準備就緒，也會立即啟程前往吉布地。由於國際機場所在的蘇丹首都喀土穆局勢危險，因此日本政府決定先到位在蘇丹附近的吉布地待命，再與僑民會合。

根據《朝日新聞》報導，蘇丹爆發內亂後，儘管當局與反叛軍簽定停火協議，但戰火仍未消停，原本打算趁著停火期間撤僑的各國只能被迫取消撤僑計畫。而吉布地因有日本自衛隊駐紮，除了有供隊員生活的宿舍外，也可讓運輸機降落，因此日本當局決定派遣3架自衛隊飛機前往吉布地，並視情況安排在蘇丹的日本公民依不同交通方式撤離。

濱田表示，C130輸送機21日下午就會啟程，自衛隊此次也組成了370人的「在蘇丹公民運送統合任務部隊」，協助撤僑行動。不過防衛省並未公布有多少人將會搭乘C130輸送機前往吉布地。此外，日本20日已經率先派出5人先遣部隊到當地了解情況。

自衛隊抵達吉布地後，會根據蘇丹的局勢判斷進入當地的時機，而究竟會使用陸上運輸還是空中運輸，濱田也並未下定論，只說仍需要進行詳細討論。另一方面，目前仍有60名日本公民滯留蘇丹。

根據《時事通信社》報導，日本自衛隊駐吉布地的部隊主要負責打擊海盜任務，而美國、中國以及法國都在當地設有軍事據點，因此防衛省也認為，有望和各國共享情報，進行合作。