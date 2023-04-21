17歲少年連轟51槍！律師嘆像完美免洗筷　揭幫派愛用青少年2原因

記者黃翊婷／綜合報導

17歲劉姓少年20日搭乘計程車前往新北市土城區一間當鋪，當街持槍掃射51槍，事後自行前往派出所投案。律師林智群分析，幫派為何選擇讓未成年當槍手，首先是因為青少年容易滿足，其次則是發生事情時，少年犯的處理程序與一般人不一樣，不能羈押只能收容，若非重罪甚至可能獲得免刑，「根本就是完美的免洗筷。」

▲劉姓少年當街朝當鋪開槍掃射。（圖／翻攝自記者爆料網，下同。）

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警方調查，劉姓少年不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射；至於槍枝來源，他推給已經過世的人，確切提供者尚待進一步釐清。

據悉，竹聯幫弘仁會與華山幫疑似有毒品、詐欺金流糾紛，近日相互開槍尋仇，疑似教唆劉姓少年開槍掃射。不過，檢警目前並未掌握相關證據及關聯性，將持續偵查溯源、追查幕後主嫌，掃蕩可能涉案的幫派。

▲劉姓少年一共開了51槍。

律師林智群20日在臉書發文分析，大白天當街持槍掃射，中間還換彈匣，非常冷靜，也沒有傷害其他民眾，開完槍後直接前往派出所投案，「果不其然是少年」；為何幫派喜歡培養青少年，他認為是因為青少年容易滿足，給一些好處，例如買車、買錶，人可能就跟著走了。

林智群接著提到，第二個原因是，發生事情時少年犯處理的程序跟一般人不一樣，不能羈押只能收容，14至18歲可以減刑1次，投案也可以爭取減刑，如果觸犯的是最重本刑10年以下的罪，甚至有機會獲得免刑，「根本就是完美的免洗筷。」

而劉姓少年已在20日晚間8時許被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法移送至新北地院少年法庭，過程中面對媒體提問，他全程保持沉默，不發一語。