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等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時3天快買

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時推出「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1」、「CITY TEA四季春青茶／英式紅茶任選買2送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

夏日到來，怎麼可以少了飲料！就有超商自今（21）日起推出「美式買1送1」超殺優惠，另外還有「四季春青茶／英式紅茶任選買2送1」、「燕麥系列指定飲品第2杯10元」等，愛喝咖啡的你可要把握便宜買。

7-11門市推出「指定咖啡飲品優惠」，今（21）日起至4/23止，可享「CITY CAFE特大杯美式買1送1」、「CITY CAFE特大杯拿鐵買2送1」、「CITY TEA四季春青茶／英式紅茶任選買2送1」，提醒民眾，CITY TEA現萃茶為限定門市販售。

另外，7-11門市還有「世界地球日CITY系列優惠」，即日起至4/23止，CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」；即日起至5/2止，CITY系列指定飲品「任選第2杯7折」（不含CITY系列中杯、不可思議咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO）。

▲▼萊爾富哈根達斯。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠。（圖／萊爾富提供）

除了喝飲料之外，當然還要吃冰才過癮！萊爾富獨家推出哈根達斯優惠，4/24起至4/28止連續5天，哈根達斯指定雪糕可享「買3送3」，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。

不僅如此，即日起至5/2前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享任選第2件6折，其他多款品牌冰品如杜老爺、小美等也可享任選2件8折、3件75折。

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