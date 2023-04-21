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體驗衛生紙界天花板！ETtoday春日趴五月花極上藝廊抽一年份衛生紙

消費中心／綜合報導

不久前網友曾瘋傳：「要怎麼知道一個人有不有錢，看家中一物就知道」，而該品項就是家中的衛生紙。消息一出讓許多人恍然大悟，原來衛生紙藏有許多學問，甚至象徵一個人對於品質與品味的堅持！因此，創立超過半世紀的衛生紙品牌「五月花」特別在 4/22日(六) ETtoday 好朋友春日趴設置「絕美玻璃屋 - 極上藝廊」，設計精采豐富的互動內容，帶領大家體驗衛生紙界天花板的超強魅力！

▲▼ETtoday春日趴體驗「衛生紙界天花板」。（圖／業者提供）

▲五月花近期推出柔美力作、層層精湛的「極上衛生紙」。（圖／業者提供）

你有沒有想過衛生紙為什麼能如此柔軟親膚呢？好用的衛生紙又該具備哪些關鍵元素？擁有超過半世紀歷史的五月花，對衛生紙的細節更是抱持專業與堅持的態度，致力提供消費者最好的產品，近期推出柔美力作、層層精湛的「極上衛生紙」，使用纖維順柔、3D織紙及歐式網狀壓紋技術，經過無數次的實驗與測試打造出力與美的最佳組合，濕擦不易破的強韌柔實，同時提供極緻柔軟觸感，造就出「衛生紙界天花板」， 最頂級的感受，經實測後，消費者整體滿意度高達 98%。

然而，衛生紙除了擔綱大家日常生活中的神隊友，是否還能有些趣味的變化及用途呢？好奇衛生紙還能怎麼玩，千萬不要錯過4/22日(本週六)的ETtoday好朋友春日趴，五月花特別設置「絕美玻璃屋－極上藝廊」設計精采活動，讓大家親身體驗衛生紙界的天花板－極上衛生紙。

對於學習手作DIY有興趣的民眾有福了，五月花特別邀請專業老師用極上衛生紙折出漂亮的紙花，完全想像不到超厲害的極上衛生紙竟然可以摺成花，來到現場的民眾更還有機會把整束「極上紙花束」帶回家；出門必打卡曬美照的你，也別錯過「極上紙花樹」拍照打卡即可獲得小禮物，還可抽一年份的五月花極上衛生紙；喜歡享受驚喜的你，快到「極上驚喜互動牆」試手氣，抽出一張衛生紙，將有意想不道的驚喜，眾多好玩的遊戲，等你來ETtoay好朋友野餐日參加！

全聯、家樂福、全家便利商店 與各大電商熱賣中，現場提供更多相關折價優惠資訊。
五月花粉絲團：https://www.facebook.com/tw.mayflower

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