倒數開催！ETtoday好朋友春日趴好吃、好玩全在這

▲為自己安排有趣又有意義的Me Time可以讓身心好好放鬆一番。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／台北報導

迎著春天腳步也帶來好心情，不少人會趁著這段時間來一場內心大掃除，好好愛自己，享受和自己獨處與對話的樂趣，來一場愜意的小旅行或野餐都是很不錯的選擇。2023 ETtoday好朋友春日趴今年融合了永續議題，結合好玩、好吃的活動，4/22（六）在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」熱鬧舉行，一定可以帶給你很棒的回憶。如果你也想要在忙碌生活中，找出屬於自己又有意義的Me Time，不妨參考看看以下的小祕訣吧。

一、從生活實踐愛地球做環保

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應422世界地球日，「2023 ETtoday好朋友春日趴」發起了「愛地球123」行動，做環保還有機會可以得到好禮。



愛地球行動一：

鼓勵大家以步行來取代排碳量高的交通工具，於4月份活動時間內，任一天單日步數達22,000步，當天至活動現場出示手機記步圖及新聞雲APP，前100名即可兌領乙份環保餐具。

愛地球行動二：

為提升大家的環保知識，參加環保相關議題測驗，分數達80分以上，將畫面截圖留存，於活動日當天出示給工作人員，並憑新聞雲APP，即可完成通關。活動結束後還可以參加抽獎（ETtoday環保限定好禮：環保餐具、環保無針釘書機、環保提袋）。

愛地球行動三：

活動日當天前往會場的「地球行動總部」拍照打卡，響應環保宣誓、一同加入「春日部防衛隊」。



▲準備健康營養的食物讓身體無負擔。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

二、用行動支持愛心做公益

「2023 ETtoday好朋友春日趴」現場可以找到《好事育成》攤位。《育成社會福利基金會》每年服務約近60萬人次身心障礙者及其家庭，提供身心障礙者全人照顧，包含早療、庇護就業（庇護工場）及成人照顧、住宿服務等。《好事育成》商城集結多家庇護工場天然、無添加又好吃的商品，歡迎用購買行動支持身心障礙者就業；也可以在臉書搜尋《好事育成》粉專按讚及追蹤，即可到攤位換取小禮物唷。

三、製造儀式感

準備野餐的過程，不妨可以帶上自己喜愛的環保餐具和拍照相關的布置小物，享受屬於自己的專屬放鬆時間。而餐點部分，可以帶一些健康的輕食，讓身心都能更輕盈無負擔。

四、防曬與防蚊藥品

出門在外不免會遇上蚊蟲攻擊，別忘準備好相關防蚊藥品；另外選擇無動物實驗與友善環境的防曬用品，則可以保護肌膚減少老化的可能，好好照顧自己，完美精緻生活每一刻。

繁忙生活中別忘給自己一些專屬的Me Time時光，散散步、吃點美食，讓身心能夠重新得到力量。參加4/22（六）ETtoday好朋友春日趴，現場不僅有好玩有趣的攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，今年還邀請到多組人氣歌手輪番登台獻唱，包括《聲林之王》選手與粉絲一起同樂、「穿透系女聲」李佳歡、兼具爆發力和細膩嗓音的阿蘭AC，以及潮流男團Ozone；另外還有《料理之王》選手們親自示範教學的料理小教室，現場還有更多好逛、好玩的市集攤位，精彩豐富的活動讓你從早玩到晚，好聽、好玩、好逛、好禮全都在「2023 好朋友春日趴」，我們不見不散！

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。



2023 ETtoday好朋友春日趴

時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）



■ 超狂演出陣容：邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！

■ 活動官網GOGOGO＞＞＞

■ 最新消息一手掌握＞＞＞

▲臺灣當代文化實驗場 C-LAB 周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約 8 分鐘；忠孝新生站步行約 10 分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）