快訊／台南火鍋店換瓦斯「驚傳氣爆」！1人燒燙傷緊急送醫

▲台南一間麻辣火鍋店驚傳氣爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、閔文昱／台南報導

台南市北區公園南路27日晚間7時31分發生火警事件，一間麻辣鍋店在換瓦斯時，疑似發生氣爆，造成一名男子燒燙傷。警消獲報後出動18車31人前往救援，並將傷者送往成大醫院救治，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

警方表示，報案的餐廳人員指出，一名男子在餐廳換瓦斯時發生氣爆，造成人員有燒燙傷，警消趕抵時現場已無明火，已協助將傷者預防性送醫，送往成大醫院，詳細情況仍待進一步釐清。