獨／中壢氣爆現場曝！水泥工扛一家9口被炸傷　妹：按下去就出事

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區一戶民宅17日晚間驚傳氣爆，王姓屋主(50歲)一家9口才剛搬入新華街住處第2天，就遭氣爆炸傷，導致王男與3個孩子受傷，幸送醫救治後均無生命危險。家屬表示，當時並沒有在煮飯，是王男上廁所開燈，按下開關瞬間就突然氣爆。後續警消也將釐清氣爆原因，追查是否是天然瓦斯外洩釀禍。

▲中壢新華街一處民宅昨夜氣爆，客廳被炸得一團亂。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，該棟平房房東為一名退役榮民，先前交由女兒對外招租，王男案發前2天才剛簽約承租，沒想到入住的第2個晚上就出事。王男妻子的妹妹指出，事情發生後姊姊曾打電話給她說家裡氣爆，她一開始還以為在開玩笑，後來看新聞才知道是真的，「姊姊說那時沒有在煮東西，家裡正在幫孩子洗澡，姊夫要上廁所，一按下浴室燈開關就爆炸了。」

▲屋主王男妻子的妹妹表示，昨晚姊夫開燈的瞬間就突然爆炸。（圖／記者沈繼昌攝）

鄰居賴姓鄰長說，昨晚8點45分聽到爆炸聲，本來以為是有人吵架，後來發現鐵門被炸開趕緊查看，50歲王姓屋主全身焦黑衝出求援，希望能幫忙沖洗身體，身上約有二度灼傷，隨後民眾也衝入屋內幫忙救出小孩，消防人員隨後趕抵，將受傷父子4人送醫治療。

受傷的4人中，王男傷勢較為嚴重，臉部有燒燙傷，而3個10多歲的孩子則是輕微燙傷、玻璃割傷，4人送醫治療後均無生命危險。而妻子與另外4個孩子則距離氣爆地點較遠，並未受傷。

▲1樓鐵門被炸出一個大洞，足見氣爆威力。（圖／記者沈繼昌攝）

王男與妻子結婚多年，生下7個孩子(4男3女)，另還有與前妻生下一個大兒子，但並未同住。王男是原住民，平時從事水泥工作，獨力養活一家9口，家裡有領取低收入戶補助，也有向社會局申領生育補助、育兒津貼。妹妹也說，姊姊和姊夫都很喜歡小孩且順其自然，只要懷孕就會生，平時也沒有特別避孕。

初步了解，爆炸地點為1樓後側、靠近浴室位置，有附近鄰居指出，爆炸前曾聞到濃濃瓦斯味，是否與氣爆有關，詳細原因還有待進一步調查釐清。

▼警消昨夜獲報後趕抵現場救援，將父子4人送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）