桃園消防局義消救護技術評比　「旁觀者CPR」執行率居六都之冠

▲王明鉅副市長表揚協勤救護義消。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年度救護義消救護技術評比暨108-111年有功人員表揚，19日於消防局訓練中心暨防災教育館舉行。副市長王明鉅表示，消防同仁不僅要救火救難，緊急救護也是重要的勤務，尤其疫情期間同仁更為辛苦，去（111）年緊急救護勤務量高達11萬7,251件，平均每天有320件救護案件，任務負荷相當重。

王明鉅也特別表揚16名協勤的救護義消，並肯定其中有多位義消卓越的救護表現堪稱世界級水準，成功挽救到院前心肺功能停止（OHCA）市民生命，同時指出，在救護過程中，不但要有見義勇為的心，更需要熱情、活力及充分的知識，而桃園市「旁觀者CPR」執行率居於六都之冠，代表桃園市民願意投入協助急救，展現見義勇為的精神。

此外，消防局去年度載送到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，恢復自主心跳且康復出院人數達117人，他對此感到於有榮焉，也感謝救護人員無私的奉獻。王副市長談到，過去他身為醫師，長期與消防界、醫界同仁並肩作戰，深刻瞭解消防同仁執行緊急救護勤務的辛勞，也感謝醫師的努力與指導，讓消防同仁救護技術愈做愈好。

而桃園市消防局也將持續充實救護裝備器材，例如：骨針、影像式喉頭鏡、無線手持超音波系統、自動心肺復甦機等器材，讓救護義消大隊同仁充分發揮能力，展現見義勇為的精神。桃園市義消救護大隊成立以來，目前有264名救護義消人員，包括有3位醫師、9位高級救護員、47位中級救護員、205位初級救護員，持續展現救護活力與熱誠，提升急救成效。

副市長並與義消同仁一起示範實施心肺復甦術急救（CPR），並頒發表揚狀予各分隊有功義消，感謝他們在108年至110年間，支援消防局OHCA救護勤務，協助搶救患者成功康復出院。

消防局長龔永信表示，「112年度救護義消救護技術評比」分為初賽與決賽，初賽共66組132人參賽，決賽則由初賽中擇優12組24人參加，其中初賽以QCPR模型來進行，透過與軟體連線即時監測操作者的按壓深度、回彈、速率及通氣量等數值，並有完整的成績回饋，使評比更加嚴謹；決賽則運用消防局救護模擬情境教室，以投影實際場景融合模擬假人與情境考題，使參賽者如臨真實救護現場，考驗選手的基本功與臨場反應，並由4位醫師擔任評審，以專業態度給予救護義消指導，建立高品質的競賽標準。各項賽程除了考驗各組別的專業能力外，也考驗彼此間的合作默契及指揮者的領導能力，藉此凝聚救護義消向心力。

包括市府消防局長龔永信、義消救護大隊長蕭雅文、各分隊義消同仁及醫療指導團隊等均一同出席活動。