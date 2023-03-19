　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園消防局義消救護技術評比　「旁觀者CPR」執行率居六都之冠

▲桃園消防局義消救護技術評比

▲王明鉅副市長表揚協勤救護義消。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年度救護義消救護技術評比暨108-111年有功人員表揚，19日於消防局訓練中心暨防災教育館舉行。副市長王明鉅表示，消防同仁不僅要救火救難，緊急救護也是重要的勤務，尤其疫情期間同仁更為辛苦，去（111）年緊急救護勤務量高達11萬7,251件，平均每天有320件救護案件，任務負荷相當重。

▲桃園消防局義消救護技術評比

王明鉅也特別表揚16名協勤的救護義消，並肯定其中有多位義消卓越的救護表現堪稱世界級水準，成功挽救到院前心肺功能停止（OHCA）市民生命，同時指出，在救護過程中，不但要有見義勇為的心，更需要熱情、活力及充分的知識，而桃園市「旁觀者CPR」執行率居於六都之冠，代表桃園市民願意投入協助急救，展現見義勇為的精神。

▲桃園消防局義消救護技術評比

此外，消防局去年度載送到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，恢復自主心跳且康復出院人數達117人，他對此感到於有榮焉，也感謝救護人員無私的奉獻。王副市長談到，過去他身為醫師，長期與消防界、醫界同仁並肩作戰，深刻瞭解消防同仁執行緊急救護勤務的辛勞，也感謝醫師的努力與指導，讓消防同仁救護技術愈做愈好。

而桃園市消防局也將持續充實救護裝備器材，例如：骨針、影像式喉頭鏡、無線手持超音波系統、自動心肺復甦機等器材，讓救護義消大隊同仁充分發揮能力，展現見義勇為的精神。桃園市義消救護大隊成立以來，目前有264名救護義消人員，包括有3位醫師、9位高級救護員、47位中級救護員、205位初級救護員，持續展現救護活力與熱誠，提升急救成效。

▲桃園消防局義消救護技術評比

副市長並與義消同仁一起示範實施心肺復甦術急救（CPR），並頒發表揚狀予各分隊有功義消，感謝他們在108年至110年間，支援消防局OHCA救護勤務，協助搶救患者成功康復出院。

消防局長龔永信表示，「112年度救護義消救護技術評比」分為初賽與決賽，初賽共66組132人參賽，決賽則由初賽中擇優12組24人參加，其中初賽以QCPR模型來進行，透過與軟體連線即時監測操作者的按壓深度、回彈、速率及通氣量等數值，並有完整的成績回饋，使評比更加嚴謹；決賽則運用消防局救護模擬情境教室，以投影實際場景融合模擬假人與情境考題，使參賽者如臨真實救護現場，考驗選手的基本功與臨場反應，並由4位醫師擔任評審，以專業態度給予救護義消指導，建立高品質的競賽標準。各項賽程除了考驗各組別的專業能力外，也考驗彼此間的合作默契及指揮者的領導能力，藉此凝聚救護義消向心力。

包括市府消防局長龔永信、義消救護大隊長蕭雅文、各分隊義消同仁及醫療指導團隊等均一同出席活動。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
不只5月報稅！普發6千別亂花　網嘆「4月就有大魔王」
愛子腦死！老父淚別同意器捐　2部位遺愛
曾馨瑩曬BLACKPINK搖滾區視角！　4年前就同框鐵粉級
「純純惹人愛」爆乳妹　3女被逮了
快訊／阿婆灣遭輾　20歲重機騎士死亡
1.05億跑車「車牌違規」上路！　車主開嗆：繼續玩你們的沙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

做工行善團傳遞台南情　合力為弱勢築起家園

桃園消防局義消救護技術評比　「旁觀者CPR」執行率居六都之冠

麻豆社區家庭親子日　參訪消防隊學習正確防火知識

首場金標賽事！萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

海軍敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向官兵致敬

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

長年兵源不足！　楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」拚外交

桃園英語比賽頒獎　林政賢肯定西區扶輪社推動英語教育

免塞車！清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車提供服務

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

從椅子上跌下！媽帶吉娃娃收驚　牠滿臉問號...網：師姐手指安好？

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

做工行善團傳遞台南情　合力為弱勢築起家園

桃園消防局義消救護技術評比　「旁觀者CPR」執行率居六都之冠

麻豆社區家庭親子日　參訪消防隊學習正確防火知識

首場金標賽事！萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

海軍敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向官兵致敬

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

長年兵源不足！　楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」拚外交

桃園英語比賽頒獎　林政賢肯定西區扶輪社推動英語教育

免塞車！清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車提供服務

睽違2年半！南韓明起「搭地鐵免戴罩」　大眾交通工具口罩令掰了

七旬翁爬都蘭山　登頂前一刻滑倒猝死！10多名山友接力CPR救不回

做工行善團傳遞台南情　合力為弱勢築起家園

桃園消防局義消救護技術評比　「旁觀者CPR」執行率居六都之冠

《黑暗榮耀2》林智妍同款絕美手袋　GUCCI酒神包、LANVIN搭出超強氣場

不只BLACKPINK！高市刑大破演唱會門票詐騙　Jolin也是目標

林昶佐不連任立委　洪慈庸也表態：家庭為重無意願參選

曾仁和5月回歸　樂天會提醒雷法「外部物質規定」

得知撞場BLACKPINK演唱會！　pH-1被台粉感動「謝謝你們選擇我」

「1疾病」初期易誤認媽媽手、肌腱炎　逾8成恐致關節損傷！

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

全台瘋BLACKPINK！高捷運量比跨年多

台南良友會注入新血

退休校長打造有機農場　創造數百萬產值

明明有蔚工作室　用麵包愛故鄉

敦睦支隊航訓抵基隆　謝國樑向海軍官兵致敬

視察基隆廟口騎樓淨空　謝國樑：市容整潔示範熱點

楊敏盛籌組「圍棋扶輪社」　拚外交

萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

不老騎士誤闖西濱　北港女警解危

南投治安會報表揚阻詐金融機構員工

新北金山千人健跑　輪椅長者體驗經典賽道

基隆Podcast第7集　睽違3年暢談郵輪復航

桃園西區扶輪社英語比賽　18日頒獎　

清明節祭祖　桃園5條免費掃墓專車服務

更多熱門

相關新聞

桃園警消無預警搶救演練　讓民眾安心採買

桃園警消無預警搶救演練　讓民眾安心採買

農曆春節將至，民眾紛紛至大賣場採購年貨，為加強春節期間大賣場等人潮眾多場所安全，強化場所自衛消防編組反應能力，同時增加消防同仁針對大型賣場災害搶救應變能力，桃園市政府消防局第四大隊於轄內大型賣場-大潤發(平鎮店)及家樂福(平鎮店)實施消防救災搶救演練。

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

桃園大型倉儲搶救演練　強化自衛消防編組

桃園大型倉儲搶救演練　強化自衛消防編組

寓教於樂　桃園消防局用心宣導防火防災

寓教於樂　桃園消防局用心宣導防火防災

桃園大有國小防震宣導　消防隊寓教於樂

桃園大有國小防震宣導　消防隊寓教於樂

關鍵字：

桃園消防局義消救護技術評比

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

快訊／賈永婕站BLACKPINK第一排擋視線被轟！　淚還原現場道歉了

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

快訊／阿婆灣重機與貨車碰撞　騎士搶救中

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面