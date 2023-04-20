稱讚澤倫斯基「帥氣年輕人」　俄70歲阿嬤慘遭法院判有罪

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在踏入政界前曾是一名喜劇演員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯莫斯科法院最近一場審判，只花5分鐘就作出裁決，法官對一名70歲老婦人依「詆毀俄軍罪名」處以4萬盧布（約新台幣1.5萬元）罰款，原因是她在養老院某次吃飯閒聊中，稱讚烏克蘭總統澤倫斯基是個「幽默、帥氣的年輕人」。

據烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）報導，70歲的賽吉娜（Olga Slegina）2022年12月24日在養老院餐廳，和一名來自烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）的婦女一起吃飯，餐桌上兩人聊到「palianytsia」這詞該如何以烏克蘭語發音。據稱，palianytsia是一種烏克蘭麵包，俄烏開戰後，謠傳烏軍曾遇到一名假冒烏克蘭人的俄軍，烏軍正是以palianytsia的發音識破對方身分，這個詞也因此流行起來。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2022年4月9日接受《美聯社》專訪時，在堆滿沙包的辦公室大樓拍攝照片。（圖／達志影像／美聯社）

賽吉娜在談話中還問了一名男性院友，他支持俄羅斯還是烏克蘭，但沒有提到戰爭。養老院餐廳女員工札哈蘿娃（Natalya Zakharova）晚餐後走到桌旁，賽吉娜也問了她以上兩個問題，札哈蘿娃只回應說「澤倫斯基是個怪胎」。賽吉娜反駁，「澤倫斯基是一個英俊的年輕人，很有幽默感，每個人都曾經被他的笑話逗樂。」賽吉娜還問敖德薩婦女，「你們烏克蘭人在國內難道不會高喊『光榮歸烏克蘭』嗎？像我們在莫斯科做的那樣。」

這段對話讓賽吉娜3天後被便衣警察找上，對方說至少3人向警方檢舉說她「讚揚澤倫斯基」。賽吉娜解釋，她只是針對外表給與評價，卻仍被拉上警車帶走，受訊問時她被要求簽一份文件，但年邁的她患白內障又沒戴眼鏡，根本無法正常閱讀，她說自己不明白發生什麼事，只希望「一切盡快結束」。隨後才發現警方竄改扭曲她的筆錄陳述，還說她「高喊」光榮歸烏克蘭。

▲俄羅斯老婦說澤倫斯基很帥，結果被法院判罰。（圖／達志影像／美聯社）

2022年獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權促進組織「紀念」（Memorial）公布了賽吉娜遭遇的事件，並指出莫斯科一家法院近日開庭，賽吉娜因病未能出席，法官卻說「因為沒有送進加護病房，證明被告病得不重」，案件就在被告缺席的情況下開始審理，全程花不到5分鐘，法庭就裁定將賽吉娜依「詆毀俄軍罪名」判處4萬盧布罰款。判決的法源依據是俄羅斯當局在開戰不久後的2022年3月才頒布的審查新法。