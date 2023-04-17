大甲媽遶境！彰警「機動應變隊」曝光　警花現場秀超殺迴旋踢

▲李靖宣一個精準俐落的迴旋踢就將暴徒手中的辣椒水踢飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

台中大甲媽祖預計將於21日至29日展開出巡遶境活動，其中22日將行經民生地下道等治安重點路段，由於往年經過時各方勢力都會因搶轎而發生暴力衝突，因此今年彰化縣警局嚴陣以待，首度曝光「機動應變隊」，其中警花李靖宣更是跆拳道高手，此次入隊將全力打擊暴力份子尋釁滋事，目標要讓今年大甲媽遶境活動和平、圓滿落幕。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動訂於112年4月21日(周五)至30日(周日)舉行，預計21日深夜由大甲鎮瀾宮起駕，於22日下午自台1線經大度橋進入彰化縣。為確保遶境進香活動期間治安平穩及交通順暢，警方12日召集相關單位研議，並完成警力部署。

此次彰化縣警局特地結合所屬特殊任務警力20名(霹靂隊)、技術教官24名(教官隊)，合計共44名警力組成「機動應變隊」共同執勤，並針對易衝突區域加強安維部署。

▲「機動應變隊」結合霹靂隊、教官隊菁英，全力遏止暴力犯罪事件發生。

縣警局指出，技術教官平日負責員警訓練工作，專精各類警察戰技及執勤應用技巧，個個身懷絕技；特殊任務警力具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力，全員訓練有素，兩者組合而成的精銳隊伍，投入本次勤務，重點打擊尋釁滋事分子，將能更有效地遏阻暴力犯罪行為，讓遶境活動平和圓滿。

其中鹿港分局分局的警花李靖宣相當吸睛，不只外型清秀亮麗，還是跆拳道黑帶三段的高手，現場演示時面對手持辣椒水的暴徒絲毫未見懼色，俐落地一個迴旋踢，就將暴徒手中的辣椒水踢倒在地，身手十分了得。

另警方已針對易發生衝突地點彰化市「民生地下道」、「永樂街天后宮」等處所，部署優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空。局長張國雄表示，本次活動「暴力零容忍」，警方執法立場明確且堅定，絕不讓暴力衝突衍生治安事故，影響信眾安全，並強調如有不法分子欲藉機滋事，警方絕對依法當場逮捕，嚴懲究辦。

▼李靖宣不只外型清秀吸睛，還是跆拳道黑帶三段的高手。

