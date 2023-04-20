玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

▲今天是420性別平等日，教長潘文忠表示，希望孩子為天生模樣驕傲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為讓學校更加重視性別平等教育推動，教育部從今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，教育部長潘文忠今（20日）指出，因為23年前葉永鋕事件，引發台灣社會對性別教育的重視，今天是我國史上第一個性別平等日，希望透過性別平等法，促使學校注意性別弱勢者處境，讓孩子更加被友善溫柔平等對待，也希望孩子為天生的模樣感到驕傲。

2000年4月20日發生葉永鋕事件，引起台灣社會對於性別教育的討論與重視，學校教育體制應對於不同性別特質學生加以尊重，讓原先「兩性平等教育法」草案，在2004年制定公布為「性別平等教育法」，希望透過性別平等教育法，促使學校注意性別弱勢者處境。

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為使學校更加重視性別平等教育推動，深化性別平等教育在校園實踐，教育部從今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，今天是我國史上第一個性別平等教育日，教育部在國家圖書館辦理「420性別平等教育日」活動，並在8個場館同步辦理「Happeriod—關於月經的點點滴滴特展」，希望民眾能一同關心性別平等教育相關議題。

教育部長潘文忠出席今天「420性別平等教育日」活動時表示，因為23年前葉永鋕事件，催生後來的性別平等法，讓大家可以看待不同氣質孩子，前兩天更到葉永鋕當時就讀國中現場看友善廁所；而性別平等法代表台灣看待性別平等的重要精神與態度，提醒性別平等教育，這是非常重要的，因為支持孩子更加被友善對待及安心健康成長，希望孩子為天生模樣感到驕傲，讓孩子可以抬頭挺胸。

根據國際公民教育與素養調查計畫調查，台灣學生對性別平權支持度高於國際平均值，和丹麥並列全球第二，潘文忠指出，這顯示我們性別平等教育在國際上已有相當成果，能更加落實校園性別平等教育，教育部從今年8月起，在全國各級學校提供免費生理用品，支持照顧不利處理學生，同時透過讓生理用品實物走進校園，讓孩子少了尷尬，期盼讓更多師生可以坦率認識及討論「月經」這件事。