　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

▲▼今天是420性別平等日，教長潘文忠表示，希望孩子為天生模樣驕傲。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天是420性別平等日，教長潘文忠表示，希望孩子為天生模樣驕傲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為讓學校更加重視性別平等教育推動，教育部從今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，教育部長潘文忠今（20日）指出，因為23年前葉永鋕事件，引發台灣社會對性別教育的重視，今天是我國史上第一個性別平等日，希望透過性別平等法，促使學校注意性別弱勢者處境，讓孩子更加被友善溫柔平等對待，也希望孩子為天生的模樣感到驕傲。

2000年4月20日發生葉永鋕事件，引起台灣社會對於性別教育的討論與重視，學校教育體制應對於不同性別特質學生加以尊重，讓原先「兩性平等教育法」草案，在2004年制定公布為「性別平等教育法」，希望透過性別平等教育法，促使學校注意性別弱勢者處境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為使學校更加重視性別平等教育推動，深化性別平等教育在校園實踐，教育部從今年起訂定每年4月20日為性別平等教育日，今天是我國史上第一個性別平等教育日，教育部在國家圖書館辦理「420性別平等教育日」活動，並在8個場館同步辦理「Happeriod—關於月經的點點滴滴特展」，希望民眾能一同關心性別平等教育相關議題。

教育部長潘文忠出席今天「420性別平等教育日」活動時表示，因為23年前葉永鋕事件，催生後來的性別平等法，讓大家可以看待不同氣質孩子，前兩天更到葉永鋕當時就讀國中現場看友善廁所；而性別平等法代表台灣看待性別平等的重要精神與態度，提醒性別平等教育，這是非常重要的，因為支持孩子更加被友善對待及安心健康成長，希望孩子為天生模樣感到驕傲，讓孩子可以抬頭挺胸。

根據國際公民教育與素養調查計畫調查，台灣學生對性別平權支持度高於國際平均值，和丹麥並列全球第二，潘文忠指出，這顯示我們性別平等教育在國際上已有相當成果，能更加落實校園性別平等教育，教育部從今年8月起，在全國各級學校提供免費生理用品，支持照顧不利處理學生，同時透過讓生理用品實物走進校園，讓孩子少了尷尬，期盼讓更多師生可以坦率認識及討論「月經」這件事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大谷翔平爸媽開出「媳婦條件」！　不能是這職業
17歲槍手狂掃42槍後「搭小黃走」　運將目擊腳軟
《女兵》男星遭控毆女友！　「她嘴唇流血是嘴唇乾」
前JKF女郎「中空裝」出庭！　母幫腔：不是約砲
快訊／桃園市保大搜出毒品　4警遭開鍘
女大生過馬路慘摔「被水流沖走」！　校門口變滑水道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

新竹市疑爆禽流感！今年首宗家禽死亡案例　蛋雞蛋鴨連續暴斃　

職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

全聯「韓式1神物」悄特價　她狂囤貨！網驚喊低調：都買10罐送人

水深及膝！女大生過馬路慘摔「被水流沖走」　校門口變滑水道

玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

【廣編】2023年領袖日活動　立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

新竹市疑爆禽流感！今年首宗家禽死亡案例　蛋雞蛋鴨連續暴斃　

職場沒真心？他和同事交換IG「開心發限動」　竟慘遭排擠離職

全聯「韓式1神物」悄特價　她狂囤貨！網驚喊低調：都買10罐送人

水深及膝！女大生過馬路慘摔「被水流沖走」　校門口變滑水道

玫瑰少年葉永鋕催生420性別平等日　教長：盼孩子為天生模樣驕傲

【廣編】2023年領袖日活動　立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

台積電首季每股盈餘7.98元　季減三成

淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

花蓮垃圾去處！台泥氣化爐7月試運轉　每日最高可處理200噸

又一空手道神雕俠侶！谷筱霜攜吳峻維爭亞運奪牌圓買房夢

台積電上漲3元收513　台股下跌62點險守15700

外媒稱聲量不及韓國瑜　侯友宜：讓大家看到新北市「這是第一步」

B型血友病福音！長效型第九凝血因子　健保5月起擴大給付

才重新交往半年！男友手機「爆出難堪真相」　她崩潰：我要不要信

LIVE／指揮中心5月解編、新冠降級　王必勝最新說明

拜訪星國公私部門談國家走向　侯友宜：一起面對內政與外部挑戰

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

鋒面走超慢！大雷雨狂炸中部　加速往南時間曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

15縣市豪大雨！今影響最劇　1號颱最快晚間生成

黑衣女半夜找小孩！護理師見1幕嚇瘋：腿全麻了

奧客吃霸王餐還刷負評　老闆求饒

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

曾文水庫「蓄水率9.1%」　各水庫水情曝光

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

穀雨大轉運！4生肖「財神＋愛神降臨」

更多熱門

相關新聞

防堵私校小聯考！教部將修法：不得以測驗、審查成績方式招生

防堵私校小聯考！教部將修法：不得以測驗、審查成績方式招生

部分私中仍「小聯考」方式招生引發外界不滿，教育部長潘文忠也曾明確表示，嚴正表達不認同立場，而立法院教文會今（19日）審查國民教育法修正案，雖然原本法令並未修訂，但朝野立委達成共識後通過附帶決議，由教育部研議修正私立學校法與子法相關規定，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。

特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

特教法今逐條審查　全教總籲：修法明訂「心評專任、評鑑合併」

大考中心主任懸缺　教長說出原因：學期中人才難覓

大考中心主任懸缺　教長說出原因：學期中人才難覓

「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

「土豆=馬鈴薯」惹議！教長：引用版本不適宜　出版社將重新修訂

玫瑰少年葉永鋕過世23年　潘文忠走訪高樹國中「男廁外掛玫瑰標誌」

玫瑰少年葉永鋕過世23年　潘文忠走訪高樹國中「男廁外掛玫瑰標誌」

關鍵字：

葉永鋕性別平等日潘文忠月經

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／當街掃射42多槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

羅志祥為報恩不急生小孩！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面