台灣中油422地球日贈樹苗　邀您一起種下永續的種子

▲台灣中油公司響應世界地球日，於4月22日舉辦贈樹苗活動。（圖／台灣中油提供，以下同）

消費中心／台北報導

響應世界地球日，台灣中油公司於4月22日舉辦贈樹苗活動，上午9時起在全台100處直營加油站發放樹苗，邀請民眾一起種下永續的種子。民眾可持發票或回收廢電池至指定加油站兌換樹苗，歡迎大家共襄盛舉，一起守護地球，留給下一代永續美好的環境，為地球永續加油！

▲台灣中油舉辦贈樹苗已邁入15年。

台灣中油贈樹苗活動至今已舉辦15年，今年總計贈送樹苗超過2萬株，其中供兌換的樹苗包括迷迭香、嫣紅蔓、石蓮花、袖珍椰子、山蘇、薄荷及鼠尾草，可至全台100處直營加油站兌換，每站限量200株（每人限領1株，送完為止）。

兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當期（112年3～4月）發票5張；第三則為收集廢電池5個。民眾可選擇其中一種方式前往各活動地點兌換，另為達到減塑目的，請民眾自備提袋。

▲活動現場備有迷迭香、嫣紅蔓等多種樹苗，歡迎兌換。

▲歡迎民眾到加油站換樹苗。

今年台灣中油也暖心提供樹苗贈予「花蓮黎明教養院」及「社團法人臺灣園藝輔助治療協會」教學使用，另在台北市中油大樓發起「兔gather愛分享」贈樹苗員工活動，邀集員工捐出二手物資、玩具或發票，舉辦義賣及換樹苗活動，集得物資及義賣所得將全數贈予「華山基金會」及「中華民國遊戲協會」，鼓勵員工參與將愛分享社會。

台灣中油秉持企業「綠色共存」的理念，長期投入環境保護及生態保育等工作，每年「422世界地球日」都會發起贈送樹苗活動，全民植樹，為地球降溫而努力，在邁向潔淨能源轉型的同時，不忘實踐ESG企業社會責任，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，保護環境從自身週邊環境做起，希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵大家種樹綠化環境，讓地球更美好。

活動資訊可洽台灣中油全球資訊網（https://www.cpc.com.tw/）。

