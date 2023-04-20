　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台灣中油422地球日贈樹苗　邀您一起種下永續的種子

台灣中油422地球日贈樹苗 邀您一起種下永續的種子（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油公司響應世界地球日，於4月22日舉辦贈樹苗活動。（圖／台灣中油提供，以下同）

消費中心／台北報導

響應世界地球日，台灣中油公司於4月22日舉辦贈樹苗活動，上午9時起在全台100處直營加油站發放樹苗，邀請民眾一起種下永續的種子。民眾可持發票或回收廢電池至指定加油站兌換樹苗，歡迎大家共襄盛舉，一起守護地球，留給下一代永續美好的環境，為地球永續加油！

台灣中油422地球日贈樹苗 邀您一起種下永續的種子（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油舉辦贈樹苗已邁入15年。

台灣中油贈樹苗活動至今已舉辦15年，今年總計贈送樹苗超過2萬株，其中供兌換的樹苗包括迷迭香、嫣紅蔓、石蓮花、袖珍椰子、山蘇、薄荷及鼠尾草，可至全台100處直營加油站兌換，每站限量200株（每人限領1株，送完為止）。

台灣中油422地球日贈樹苗 邀您一起種下永續的種子（圖／台灣中油提供）

兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當期（112年3～4月）發票5張；第三則為收集廢電池5個。民眾可選擇其中一種方式前往各活動地點兌換，另為達到減塑目的，請民眾自備提袋。

台灣中油422地球日贈樹苗 邀您一起種下永續的種子（圖／台灣中油提供）

▲活動現場備有迷迭香、嫣紅蔓等多種樹苗，歡迎兌換。

台灣中油422地球日贈樹苗 邀您一起種下永續的種子（圖／台灣中油提供）

▲歡迎民眾到加油站換樹苗。

今年台灣中油也暖心提供樹苗贈予「花蓮黎明教養院」及「社團法人臺灣園藝輔助治療協會」教學使用，另在台北市中油大樓發起「兔gather愛分享」贈樹苗員工活動，邀集員工捐出二手物資、玩具或發票，舉辦義賣及換樹苗活動，集得物資及義賣所得將全數贈予「華山基金會」及「中華民國遊戲協會」，鼓勵員工參與將愛分享社會。

台灣中油秉持企業「綠色共存」的理念，長期投入環境保護及生態保育等工作，每年「422世界地球日」都會發起贈送樹苗活動，全民植樹，為地球降溫而努力，在邁向潔淨能源轉型的同時，不忘實踐ESG企業社會責任，鼓勵人人加入植樹行列，家家從事綠藝美化，保護環境從自身週邊環境做起，希望從一株樹苗開始擴大影響力，鼓勵大家種樹綠化環境，讓地球更美好。

活動資訊可洽台灣中油全球資訊網（https://www.cpc.com.tw/）。
 

ET快訊
曾格爾被爆是「關關」！　摸胸撩衣7分鐘影片曝光
快訊／文彬「來台活動取消」　主辦：處理退票作業
最淫貪官！接受5次性招待　還拿黑錢買「情趣娃娃」
快訊／台積電高雄計劃有重大轉變！　魏哲家首回應了
快訊／圤智雨出門被球棒狠K！　抓到人了
郁方尪「調出鐵證」開戰曾格爾！　控她2破綻：銀行可告
快訊／新北17歲少年當街狂掃42槍！　原因曝光
快訊／遭強風從屋頂吹落地面　2人傷重雙亡
快訊／「堅偉大戰」獲勝！　王世堅現身回應
在星國談兩岸！　侯友宜：彼此理解對方、台海就能穩定
快訊／女看護爆「只顧阿嬤也染猴痘」　羅一鈞回應

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】東和鋼鐵公司於苗栗廠舉辦60周年慶祝活動　領先同業邁向「2050淨零碳排」

先筆記！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

「洗衣抗臭神器」線上大缺貨！美式賣場推播通知優惠「提前開跑」抱一箱直接折180元

【廣編】樂天女孩擔任台北家電展富士通空調一日店長　與粉絲嗨玩遊戲

台灣中油422地球日贈樹苗　邀您一起種下永續的種子

白米、醬油買1送1！全台通路「激省優惠」來了　咖啡第2杯10元喝

全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

【廣編】東和鋼鐵公司於苗栗廠舉辦60周年慶祝活動　領先同業邁向「2050淨零碳排」

先筆記！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」口味任選

「洗衣抗臭神器」線上大缺貨！美式賣場推播通知優惠「提前開跑」抱一箱直接折180元

【廣編】樂天女孩擔任台北家電展富士通空調一日店長　與粉絲嗨玩遊戲

台灣中油422地球日贈樹苗　邀您一起種下永續的種子

白米、醬油買1送1！全台通路「激省優惠」來了　咖啡第2杯10元喝

全聯小農鮮奶吐司份量超佛！包裝標示8片⋯買來一看「竟有12片」

看表演、曬毛孩、愛地球！下載台灣Pay逛「春日趴」小農文創市集一同享樂去！

全聯小農鮮奶系列限時優惠！原料來自吉蒸牧場「鮮乳界愛馬仕」

最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

初選中箭落馬！何志偉落淚恭喜王世堅 「大我永遠勝過小我」

177萬起！賓士「A-Class／B-Class」改款上市　高性能AMG同步來台

51%民眾看跌未來房價　高雄人最悲觀

豪雨成災！中部地區道路現湧泉　山區落石樹倒塌...幸無人受傷

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

周湯豪遭爆「曖昧歐弟正妹前妻」　IG發比莉一句話…又刪文！

城市裡的微型植物園！桃園「區」精選6家森林系咖啡慵懶一整天

將致電何志偉溝通「一笑泯恩仇」　王世堅：上擂台非簽生死狀

大雨來了！雲林淹水「麥寮水淹小腿肚」　水林鄉停電...3千戶受影響

尹錫悅24日赴美國是訪問　將與拜登在白宮舉行峰會

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

消費熱門新聞

下載APP「霜淇淋免費吃」

全聯吐司超佛！包裝標示8片⋯竟有12片

染髮不掉色秘訣大公開

超商最新10款抹茶甜點必吃爆雙餡泡芙

必勝客199大比薩限定10天吃！

超澎湃「愛心海味比薩」開吃！

限時開喝！超商指定咖啡飲品買7送3

快幫冰箱補貨！超商獨家西瓜冰棒太Q

全台通路「激省優惠」懶人包！

全聯超夯小農鮮奶系列限時優惠

麥當勞早餐限定「雙層麥香魚」回來了

只有5天！超商咖啡飲品「第2杯10元」

超商獨家！超濃「奶芋冰沙」開賣了

速食店最新15公分無骨雞柳條來了！

更多熱門

相關新聞

加油妹控同事硬上！法官揪疑點：男友在旁

加油妹控同事硬上！法官揪疑點：男友在旁

加油站女員工小婷（化名）提告一名許姓男同事，竟不顧她的男友就在附近，要她一起進到殘障廁所後強壓她的頭逼口交，接著無視她的抗拒硬上得逞，但法官參酌各項跡證後，認為男友當時就在廁所旁的休息區，小婷若大聲呼救是可以被聽到的，且她對細節的敘述存在許多矛盾，無法判斷小婷遭到強迫，因此判許男無罪。

協和改氣三好：環境好、經濟好、發展好

協和改氣三好：環境好、經濟好、發展好

阿北嫏音濃重求助　警為他裹衣保暖送返家

阿北嫏音濃重求助　警為他裹衣保暖送返家

陳亭妃愛心贈樹苗

陳亭妃愛心贈樹苗

姊弟戀變調！恐怖情人砍女友　血濺樓梯間

姊弟戀變調！恐怖情人砍女友　血濺樓梯間

關鍵字：

台灣中油422地球日樹苗加油站環境保護生態保育

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射42槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

中部「下到發紫」　南部變天時間曝

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面