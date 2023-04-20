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淡水惡火3死1命危！勇消曝關鍵奪命3原因　竟與昨夜大雷雨有關

▲▼淡水公寓失火4人無生命跡象　1女已救回。（圖／記者陳以昇攝）

▲淡水公寓失火釀3命1命危，第一線警消揭致命原因。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，一家8口因為神明廳失火，阻礙逃生通道受困火場，造成3人死亡、1人命危，警消人員20日勘驗，親曝火警致命原因，和昨大雷雨門窗緊閉、木造天花板延燒等相關，詳情火調原因有待進一步調查釐清。

▲淡水火警，一家8口4死4傷。（圖／記者邱中岳攝，下同）

新北市淡水區淡海路一棟3層樓公寓昨日（19日）深夜11時許發生火災，受困3樓火場8人是一家人，火災發生後，因為神明廳失火阻礙通道，無法逃生，2樓的親戚聽到呼救聲立刻報案。

新北市消防局長李清安表示，起火建築為3層樓公寓，1樓、2樓各有7人，失火的3樓則有8人，警消在19日晚間11時13分獲報，隨即出動33輛消防車、11輛救護車及104名消防員前往救援，但事故現場位置偏僻，大型水箱車無法進入，小型水箱車僅能在距離60公尺遠的地方布水線，連帶影響救災速度，火勢在15分鐘後撲滅。

3名罹難者分別為：74歲陳姓阿嬤及4歲小孫子命喪無窗房中，52歲二兒子陳男疑為了救火在廚房取水，但最後嗆暈倒臥廚房死亡。今20日，警消重回現場勘驗，曝惡火釀3死一命危的關鍵3原因。

▲▼淡水公寓失火4人無生命跡象　1女已救回。（圖／記者陳以昇攝）

第一線警消人員表示，致命原因包含：一、神明廳失火阻礙通道。二、昨日大雷雨，門窗緊閉、空氣不流通。三、隔間雖然為水泥，但天花板是木造，火勢竄燒到天花板後，迅速延燒造成室內空間迅速升溫、濃煙密布。

一家8口中有3人罹難，全都因為濃煙嗆暈在空氣不流通的空間，其中命危的58歲陳女（死亡阿嬤的女兒）雖然躲到後陽台，但後陽台掛滿衣物，空氣不通造成嚴重嗆傷。其餘逃出家人均是躲到屋子另一側有開窗的房間。

▲▼淡水公寓失火4人無生命跡象　1女已救回。（圖／記者黃彥傑攝）

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