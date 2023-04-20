賴清德何時赴美「面試」？　藍委陳以信曝8月這時間點

▲賴清德將代表民進黨參與2024總統大選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統大選起跑，按照過去慣例，台灣各政黨總統候選人有前往美國「面試」的傳統，然而民進黨總統參選人賴清德礙於副總統身分恐無法前往華府，動向備受關注。國民黨立委陳以信20日在立法院質詢時說，他聽聞賴清德將代表出席今年8月巴拉圭總統就職典禮，順便過境美國，為參選總統大打知名度。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院經貿談判辦公室等部會報告「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」。

陳以信會中詢問，現在巴拉圭的邦交是外界關注焦點，但在巴拉圭總統選舉選完之前，都沒有辦法確定，請問總統就職什麼時候？目前規劃由誰前往？外交部次長李淳說明，巴拉圭總統就職的時間約落在今年8月，前往參加就職典禮的方向是確定的，但是由哪位領導人代表還在規劃當中。

陳以信表示，他聽說目前規劃由賴清德前往，順便過境美國，為賴清德參選總統大打知名度，不過他要提醒，上一次由賴清德代表參加宏都拉斯總統就職，結果沒想到，回來沒多久以後宏都拉斯就斷交了，不希望這次若派賴清德去，結果巴拉圭斷交，對我國恐有很「糟糕」的影響。

不過，李淳重申說，現在正副總統出訪都沒有定案，也都在討論當中，此外，我國與巴拉圭執政黨、在野黨均維持深遠的關係。