暈船了！與「美女大頭貼」網友交往　屏東男險遭騙5萬2

▲恆春警分局警員潘恆宗、 莊宇琦成功勸阻林男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮林姓男子網路認識一名以年輕貌美的女性做為大頭貼的女子，以結婚為前題交往，對方要他到銀行匯款5萬2千元到指定帳戶，行員發現有異報警，警方趕到拆穿是詐騙手法，成功勸阻他被騙。

恆春警分局建民派出所於日前中午12時許接獲彰化銀行行員電話報警，稱有1名男子要匯款給未曾見面之女性友人，疑似遭到詐騙。

值班員警受理後即派遣執行線上巡邏的警員潘恆宗、 莊宇琦前往了解；到場看到1名男子站在櫃台前等候，而行員則藉機拖延。

經警方趨前關心，林姓男子於交友軟體上認識了一名以年輕貌美的女性做為大頭貼的女子，雙方相談融洽以結婚為前提交往。因此當女子要求匯款時並不疑有他，便前往彰化銀行欲匯款新台幣5萬2千元。員警在聽完林姓男子講述後即婉轉告知，該種情況係詐騙集團慣用手法，遭騙之民眾亦屢見不鮮，經警方與行員苦口婆心耐心勸阻下，他才驚覺遭騙。

恆春分局分局長林明波表示，這是通訊軟體戀愛詐欺手法，詐騙集團會利用網路上的交友平台或社群媒體，假扮成外國人、有錢人、軍官、俊男美女等身分，與受害者建立感情，然後以各種理由要求匯款，呼籲民眾遇有詐騙案件應注意「防詐騙四步驟：莫慌張、速查證、勿匯款、即報案」，並自我提高警覺心，不要輕信他們的甜言蜜語，也不要隨意提供個人資料或匯款給他們。如發現可疑人、事、物等情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，或可就近向分駐(派出)所報案，讓不肖詐騙集團分子無機可趁。