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警員交誼廳打牌遭貼《靠北》　汐止分局不處分原因曝光

▲靠北police 17日揭汐止分局社后所警員在交誼廳打牌，但分局調查認為無賭博違法情事暫不開罰。（圖／翻攝臉書）

▲靠北police 17日揭汐止分局社后所警員在交誼廳打牌，但分局調查認為無賭博違法情事暫不開罰。（圖／翻攝臉書，下同）

記者張君豪／新北報導

臉書《靠北police》17日有警員匿名檢舉指出，有警察偷懶、趁隙在派出所交誼廳玩牌，由於畫面相當模糊，且發生時間應在2022年11-12月間，檢舉者點名是汐止分局某派租所內發生，引發基層議論，對此汐止警分局經過督察系統展開調查，發現畫面證實為汐止警分局社后派出所4樓交誼廳內發生警員打牌事件，當時畫面中有3名警員在場，但3人說法不一，分局認為無明顯證據顯示警員勤務中有聚賭行為，目前暫不開罰。

▲靠北police 17日揭汐止分局社后所警員在交誼廳打牌，但分局調查認為無賭博違法情事暫不開罰。（圖／翻攝臉書）

根據汐止警方表示，經查畫面中有3名警員，其中兩人為張姓、黃姓警員、畫面中另名警員無法辨認，張黃兩人經分局約談後，堅稱均為在交誼廳內玩牌，而是在滑手機，且當時張員表示並無勤務，黃員則記不清當時的勤務狀況。

當時同在交誼廳內、但未在畫面中的林姓警員則稱，曾看過張、黃兩人在桌上玩牌，但並未有賭博違法情事。汐止警分局17日完成內部調查，發現警員是利用勤餘時間玩牌、滑手機，初步判定無違法違紀情事，故不做出行政處分。

但對比之前南部交通隊員上班看《火影忍者》遭記過，彰化某督察組長下班在駐地看A片遭記申誡處分，警界對警員上班下班、勤務中、勤餘等時段爭議行為有無一體性適用規範，值得進一步探討。

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