媳婦在大陸買地需50萬　屏東婦匯款...警員行員聯手阻詐

▲東港警分局崁頂分駐所員警會同郵局人員及時阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉黃姓婦人，接到在大陸工作媳婦的友人電話，指媳婦需要購買土地，人在開會，需要她50萬元到指定戶頭，她著急到郵局欲匯款，行員發現有異，連絡警方到場協助，成功阻止她被騙。

日前東港警分局崁頂分駐所接獲轄內金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款新臺幣50萬元，需警方協助。

崁頂分駐所線上巡邏員警接獲通報後旋即前往，案經警方了解後，發現黃姓婦人前往崁頂郵局欲匯款50萬元至指定帳戶，因匯款金額龐大，行員細心詢問匯款細節。

她表示，兒子及媳婦都在大陸工作，接到一名自稱是媳婦的友人來電，指媳婦要購買土地要她匯款50萬元，但匯款對象為並非媳婦本人；她一再強調係要幫忙媳婦出錢匯款，但不清楚媳婦要投資或購買什麼。

警方一聽一聽直覺就是詐騙，遂與行員合力說服她，並進行案例宣導，並說明此為常見詐騙手法，她驚覺可能遭詐騙，放棄匯款念頭，表示十分感謝警方及行員協助。

東港分局呼籲，近來有常有詐騙集團假裝民眾之親友，並以話術表示急需用錢，指示民眾提匯款鉅額，為規避行員或警方關懷提問，而指導民眾匯款用途要說是投資或購買商品等，若有類此情形即為詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過本分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。