最挺台瓜地馬拉總統將訪台　總統府：攜手為全球民主韌性共同努力

記者陳家祥／台北報導

總統府20日晚間證實，我國友邦瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）應我國政府邀請，將於4月24日率團抵達台灣，展開至4月27日、為期4天的國是訪問行程；賈麥岱總統本次來訪，是自2019年10月以總統當選人身分來訪後，首次以總統身分訪問台灣。總統府發言人林聿禪20日晚間表示，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎賈麥岱總統率團訪問台灣。

林聿禪表示，蔡總統於「民主夥伴共榮之旅」訪問瓜地馬拉期間，受到瓜國政府及人民的熱情接待，為對賈麥岱總統首次以總統身分率團來訪表達禮遇與重視，蔡總統將以隆重軍禮歡迎、國宴款待並頒贈賈麥岱總統「采玉大勳章」，並就兩國共同關切議題進行會晤及深入交換意見。

此外，蔡總統也預計將與賈麥岱總統，參訪位於台中市的華德動能科技公司，以及出席於台北舉辦的「瓜地馬拉咖啡文化月」暨「咖啡胖卡全台走透透」開幕等活動。

林聿禪說明，此行訪團成員另包括：瓜地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Adolfo Búcaro Flores）、財政部長馬丁內斯（Edwin Oswaldo Martínez Cameros）、農牧部長德雷翁（Edgar René de León Moreno）、以及經濟部長羅薩雷斯（Janio Moacyr Rosales Alegría）等多位跨行政及立法部門的重要官員。

林聿禪表示，台瓜兩國關係緊密友好，瓜地馬拉是臺灣在拉丁美洲及加勒比海區域的堅實盟邦，長期以來在國際場域為台灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與，期盼透過此次賈麥岱總統率團來訪，讓兩國友好邦誼歷久彌堅，合作交流更加深化，並攜手為全球民主韌性及經貿繁榮發展共同努力。