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迎畢業季！勞動部辦徵才5成職缺達35K　1200個工作搶人

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，將在4月22日上午10時至下午1時於國立台南大學中山體育館舉辦徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，將在4月22日上午10時至下午1時於國立台南大學中山體育館舉辦徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接畢業季到來，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將在4月22日上午10時至下午1時於國立台南大學中山體育館舉辦徵才活動，共有28家企業釋出超過1200個工作機會，其中超過9成職缺不限工作經驗，另有5成職缺待遇達35K，歡迎應屆畢業生、青年朋友或想轉職的民眾參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，畢業求職旺季即將到來，這次徵才活動希望能幫畢業青年找到好工作，也幫廠商媒合好人才；這次徵才有超過1,100個職缺不限經驗，提供畢業新鮮人應徵，歡迎青年朋友趕快來卡位。

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劉邦棟還說，政府鼓勵青年就業推出多項補助方案，包括就業津貼、學習獎勵金與職訓課程等，甚至提供200萬元微型創業貸款，鼓勵青年朋友善用政府各項就業資源，有需求都可找轄區青年職涯發展中心和就業中心洽詢。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，將在4月22日上午10時至下午1時於國立台南大學中山體育館舉辦徵才活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場「職場want兔go」2023台南地區徵才活動共有新光三越百貨、璨揚企業、捷亮科技、奇美食品、永裕塑膠工業、萬國通路、儒億科技、台南紡織、大亞電線電纜、榮星電線工業、法商家樂福、王品餐飲、巨匠電腦、志光教育科技、全家超商、台灣珍有福餐飲等28家廠商參與，釋出儲備幹部、工程師、品保人員、採購專員、餐飲人員等1,253個職缺，有超過600個職缺薪水達35K，其中巨匠電腦課程顧問職缺薪資上看50K、王品石二鍋則開出6萬要找店經理。

當天現場除徵才活動外，也規劃「神奇職涯柑仔店」，提供職業心理測驗、職涯諮詢與履歷面試技巧指導，讓求職民眾可瞭解本身性向及興趣，掌握職涯方向；另還有庇護工場產品展示與職訓課程專區，活動詳情請洽台南就業中心（06）237-1218或至台灣就業通(http://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。

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