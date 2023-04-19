快訊／下班注意！14縣市大雨特報　雷雨彈轟2地1小時

▲大雨特報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今年最強鋒面進逼，氣象局傍晚再對14縣市發布大雨特報，包括台南以北將有短延時強降雨，近半個台灣有雨。氣象局也針對彰化縣、雲林縣，雨彈將轟1小時至晚間19時。

氣象局今(4/19)下午5時45分針對14縣市發布大雨特報，氣象局表示，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，今日臺南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

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氣象局下午17時54分也針對2縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間為19日下午至19日晚上19時，警戒區域包括彰化縣、雲林縣，雨彈將轟1小時，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

大雨特報

影響時間：19日下午至20日上午

大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、澎湖縣

▲氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）



大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣：員林市、溪湖鎮、田中鎮、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、元長鄉、四湖鄉、水林鄉