越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

▲氣象局最新降雨預測，降雨熱區紅到紫爆。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

鋒面前線狀對流進逼，氣象局今(19日)傍晚對15縣市發布大雨特報，不過鋒面預計明天(20日)殺進台灣，將是降雨最猛烈的一天，西半部、東北部有強降雨或局部豪雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布最新降水預測，降雨熱區紅到「紫爆」，直呼「好久不見的紫色」。

氣象局今晚間18時20分對15縣市發布大雨特報，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，易有短延時強降雨。

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中央氣象局預報員林定宜表示，今(19日)下午受鋒面前的線狀對流及鋒面前西南風影響，天氣轉不穩定，台灣海峽上空線狀對流帶來雷雨、強陣風，下午桃園、新竹已經出現7到8級強陣風，中部以北雨勢較大，鋒面(19日)將於今天晚間接近台灣北部海面，明天(20日)上午到下午通過台灣陸地。

林定宜指出，今晚(19日)過後降雨將增大，西半部、東北部雨勢明顯，南部也有下雨，中部以北發布大雨特報；明天(20日)上午到下午鋒面將通過陸地，將是降雨最劇烈的時間點，西半部、東北部降雨比較明顯，苗栗以南、中南部雨勢也較大，這些地區會以大雨、局部豪雨、短延時強降雨為主，陣雨或雷雨也可能發生；周五(21日)清晨中南部、花東還是有局部較大雨勢，白天可望慢慢趨緩。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

這波春雨預期將帶來較大雨量，林定宜表示，這波算是春雨最明顯的一次，久旱逢甘霖，降雨下在集水區可稍解旱象燃眉之急，但要徹底解決南部旱象不能光靠這一波，還要多幾波鋒面或是到梅雨季才能對旱象有幫助。

周六(22日)起鋒面離開，溫度將回升，下周二(25日)將再有一波鋒面殺到，林定宜表示，下波鋒面屬後期預期仍有不確定性，強度還要再觀察，但將轉為濕涼天氣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布氣象局最新降水預測圖，降雨熱區紅到紫爆，氣象粉專直呼「好久不見的紫色」，提醒明天(20日)白天中、南部地區特別小心，平地有一陣陣大雨，山區將有強降雨，雷雨帶走到哪就會下到那，無論山區或平地都要提高警覺，注意劇烈天氣發生。