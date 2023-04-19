自行檢驗經濟效益最大化　台南衛生局節省公帑達5千萬元以上！

▲台南市衛生局檢驗中心，提供全方位自檢服務，2022為市府節省公帑達5千萬元以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市衛生局統計2022年檢驗項目，涵蓋食品添加物、食品重金屬、殘留動物用藥、殘留農藥、真菌毒素、食品及中藥摻偽西藥、基因改造食品、素食摻葷、游泳池及溫泉水質衛生、傳染病梅毒、愛滋病及痢疾阿米巴、濫用藥物尿液…等，共計檢驗33526件、194888項次，自行檢驗為市府撙節經費高達5745萬多元。

衛生局除持續不定期至轄區內食品工廠、超市、大賣場、傳統市場稽查各類食品外，尚針對新設立之加水站、轄內游泳池業者、溫泉業者等營業場所，不定期稽核抽驗水質、營業衛生，透過檢驗數據確認是否符合相關法規標準，維護台南市消費環境安全。

衛生局在黃偉哲市長的全力支持下，持續購置各項新型精密檢驗儀器，以民眾需求為考量，新增各項檢驗項目，2022年因應日本食品進口品項放寬，為確保進口食品之輻射安全，衛生局於6個月內迅速完成加馬能譜儀購置，建置輻射實驗室，並於2023年正式加入台南市食品檢驗作業，提供更即時、完善的檢驗。此外，111年也採購液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)、液相層析儀連接感應電漿質譜儀(LC/ICP-MS)、固相萃取前處理系統等，建構具國家級規模的實驗室設備，增進檢驗量能、提升檢驗效益，於檢驗質與量上做最嚴謹的把關。

除了檢驗量能的提升，攸關實驗室核心能力的檢驗品質，衛生局也透過第三方公正單位檢驗認證及參加國內外能力試驗來展現。目前已通過的檢驗認證包括：衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)30大類908項及財團法人全國認證基金會(TAF) 5大類404項的食品檢驗認證、疾病管制署(CDC) 6類9項傳染病及食品藥物管理署(TFDA)9類24項濫用藥物尿液檢驗認證等，2022年參加TFDA、FAPAS、ERA、CDC及醫檢學會等國內、外能力檢驗試驗單位所舉辦的檢驗測試，共計32場，並全數獲得”滿意”的優異成績，展現與國際並駕齊驅且具公信力的檢驗品質保證。

衛生局蘇世斌局長指出，保障食安、健全防疫、推動健康，檢驗中心將以更優異的檢驗效率提供食品安全、防疫及濫用藥物毒品防治檢驗服務，相關資訊也即時公布於衛生局網站(https://health.tainan.gov.tw)，藉由增加檢驗項目、提升檢驗效率、縮短檢驗時程，協助台南市全方位公共衛生檢驗把關，營造大台南成為真正適合成家定居的健康城市。