當總統要先做3件事　柯文哲：再搞狗屁倒灶的事就「殺無赦」

▲民眾黨主席柯文哲出席華府玉山科技協會茶會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲自台灣時間8日赴美訪問，至今已進入第9天，並且於台灣時間17日抵達華府展開為期5天行程。柯文哲於台灣時間19日出席華府玉山科技協會茶會進行演講，被問到若當選總統要做哪3件事？柯文哲表示，第一件事情就是宣布當天起，只要誰再搞奇奇怪怪的事情就「殺無赦」。

柯文哲於台灣時間19日出席華府玉山科技協會茶會，會中以「國家需要新政治文化」為題演講。與會者於會後提問，若當選總統最重要的三件事？柯文哲表示，第一件事情就是宣布，今起「誰只要再搞出那奇奇怪怪的事情，殺無赦。」

柯文哲舉例，總統蔡英文第一任出訪時，總統專機走私香菸2萬6000條，光這條就夠了，所以第一步就是跟所有人講說，「從今天開始，你再給我搞出那個狗屁倒灶的事，搞亂七八糟，一定殺無赦，全部清！」這樣就好了。

柯文哲強調，因為自己當過市長所以很清楚，他任內幾乎沒有什麼弊案，「因為我跟大家講得很清楚，你只要出事，不管皇親國戚，誰都沒有用，殺無赦」。

柯文哲提及，第二步則是要開始跟中國大陸對話，還是要解決，每天都不講話也不行；第三步就是老方法，每天早上7時30分準時上班，凡是要追加減預算的逐案報告、凡是預算執行率最差的3%逐案報告，員工滿意度最差的3%報告，「真正對這個國家會改變的是文化，企業文化（enterprise culture），這個如果沒有建立的話，永遠不會成功」。