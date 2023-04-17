疫情解封拼觀光　徐榛蔚、傅崐萁向中央爭取機場智慧化增航班

▲交通部長王國材等中央官員，共同考察花蓮地區交通建設及震災復建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為有效改善花蓮縣總體交通運輸之便利性，立法院交通委員會立法委員傅崐萁17日邀集交通部長王國材等中央官員，共同考察花蓮地區交通建設及震災復建，縣長徐榛蔚也全程參與視察，並為疫情後促進產業復甦及交通基礎建設之改善提出相關建議，期望中央地方攜手同心，為鄉親創造最便利的交通網絡。

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及交通部長王國材、交通部鐵道局長伍勝園、台灣鐵路局長杜微、公路總局局長陳文瑞等一行人，17日上午首先視察花蓮車站東出口漏水改善情況，並針對花蓮機場航班改善進行討論。立法委員傅崐萁提出建議指出，在疫情解封之後，國際觀光旅客陸續入境，交通部勢必應盡速規畫花蓮機場航班利用，並獎勵旅行業者機加酒相關措施，一起行銷台灣觀光。

▲花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁共同向中央建議，活化花蓮機場規劃航班。

徐榛蔚也表示，花蓮縣政府積極行銷觀光，並與旅行社合作推廣優惠觀光活動，在花東地區陸上交通相較其他縣市趨於劣勢的情況下，開拓境外航空飛抵花蓮機場，對於在地各產業將是最直接的幫助，也建議王部長能有效整合觀光局及民航局的合作，重新活化花蓮航空線之效能。

徐榛蔚強調，花蓮縣具國際觀光智慧城市之形象，也建議交通部以花蓮機場為示範機場，全面更新機場內相關設備智慧化，讓國際旅客都能感受台灣的先進。