民進黨：侯友宜溜出國避「500萬搓圓仔湯」風頭　躲不了人民疑問

▲民進黨今天開記者會，大酸侯友宜赴新加坡「避風頭」。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜被媒體人爆料「500萬搓圓仔湯」後，19日展開新加坡訪問行程，不過，民進黨稍早舉行記者會痛批，侯友宜連前兩天民進黨提出的「選擇題」都無法回答，不敢正面回應社會質疑，「溜出國避得了一時風頭，但避不了人民的疑問」。

民進黨今天上午舉行記者會，這已是本周第三場針對侯友宜的記者會，包括民進黨發言人張志豪、新北市黨部主委何博文、新北市議員顏蔚慈等人均與會。

張志豪表示，沒想到侯友宜面對質疑，竟然又用「從事公職40幾年清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何抹黑」這種空話回應，且再度把市府當競總，發新聞稿說市長代表新北市政府，汙衊市長清白，就是汙衊新北市政府的名譽等語，實在離譜，讓人不敢置信。

張志豪強調，侯友宜的回應顯然沒有肩膀，敢做不敢當，連500萬是「有還沒有」這種「是非題」都避答，還要新北市府比賽寫作文？結果還文不對題，且市府的新聞稿，將市長的清白和市政府、市民的名譽做連結，簡直就是污蔑辛苦的公務人員和市民朋友，令人遺憾，請侯友宜不要將市府當成自己的競總，也不要把「市政考察」，作為自己逐大位補學分的工具。

何博文諷刺說，沒想到侯友宜本人沒有出面完整回應，反而叫國民黨惡意指控何博文是「被搓的最大顆湯圓」，這不僅是人格最大的侮辱，更是對民進黨最惡質的抹黑。他讉責，針對國民黨的抹黑指控，不應為了政治競爭攻防，製作出如此不入流的圖，並質問國民黨主席朱立倫、侯友宜認同這種卑劣的手法？

顏蔚慈補充，昨天她出示市府對於侯友宜今年出國計畫所回覆的公文以及對話紀錄，從中未見有任何出國行程及計畫，顯見新加坡行程根本就不是像侯市府所說早有規劃，而是倉促成行，「侯陣營所定調的新加坡參訪是選總統的起手式，難道是趟說走就走的小旅行嗎？完全把城市外交當兒戲」。