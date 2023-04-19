計程車運匠遭暴打！1個月逾10起　他怒吼「司機不是人肉沙包」

記者李姿慧／台北報導

4月汐止站一名醉漢疑在計程車旁小便與司機發生衝突，運將遭毆身亡；4月13日又發生一起酒醉乘客毆打計程車司機事件，工會統計，光4月至少已10起，今召開記者會譴責暴力，要求保障司機執業安全，一名受害司機也現身說法，坦言暴力事件後長期失眠、載客有陰影，收入少一半，怒吼「我們不是人肉沙包」。

▲計程車司機2個月遭乘客狂毆6拳，跑車仍有心理陰影，影響收入減半。（圖／記者李姿慧攝）

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今年4月初汐止車站發生醉漢毆打司機致死憾事，4月13日早上6時30半再度發生一名史姓計程車司機遭到酒醉乘客毆打事件，類似計程車司機被毆打、辱罵事件層出不窮，中華民國計程車駕駛員工會全聯會、台北市計程車駕駛員職業工會、新北市計程車駕駛員職業工會、桃園市計程車駕駛員職業工會、台北市個人計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會等六大工會今召開記者會，譴責暴力，要求政府針對計程車司機人身安全提出預防及處理措施。

計程車司機在執業過程中暴露於極大的風險當中，一名計程車司機張先生今也現身說法，張先生說，他2個月前在居酒屋載客，該行程原預約三重到永和，客人要求中途載朋友回去，卻不給明確地址，一路指揮左右轉或直行，結果過頭就生氣，當時他很害怕提出結束行程，但乘客卻不付錢說要報警，他同意後，對方持續辱罵髒話，報警過程中，還強制開車門毆打他，一開始繫安全帶跑不掉，被毆打了6拳，之後逃出一直跑，對方則一直追著他打，他眼睛和臉頰全是傷。

張先生表示，他開計程車7年時間，遇到這樣狀況很多次，大多會技巧道歉和忍讓，這次遭毆打6拳，覺得很委屈，報案2個月來無消無息，因此決定站出來，暴力事件後他休養半個月出來跑車，第一天只賺375元，因為根本不敢載客，看到不對的、疑似喝酒的，或長得像那位暴力的客人，就取消，2個月來強迫自己去上班，因為不工作沒錢沒收入，一個司機就要養一個家庭，每天強迫自己跑車很不舒服，因心理恐懼晚上也失眠，加害者也沒道歉還提誣告，不太公平。

▲計程車工會要求還給司機執業安全環境。（圖／記者李姿慧攝）

張先生說，就他所知，類似暴力事件事實上是每天都在發生，「我們是計程車司機，不是行動沙包」，憑一己之力賺錢，不需要受到這種辱罵和毆打。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，今年4月起經媒體報導司機乘客被毆打暴力事件已經10件，這僅是冰山一角，還有更多，工會目前已經協助2名司機提告，呼籲政府應正視計程車司機職業安全，不是只有事後處理，而是應提出事先預防措施。

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會理事長吳建璋表示，希望警政署可以建立較好通報機制，協助簡便通報，許多司機被打就敷藥了事，因為還要營業賺錢，現在卻一而再、再而三發生，應還給計程車司機職場工作安全。