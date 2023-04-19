他聊LINE傳1符號！被說「感覺你有點年紀」　一票不服氣：我就愛用

▲很多人傳訊息會加些符號。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人傳訊息時，會在句尾加上表情符號、Emoji、顏文字等，讓語氣更為生動，其中「XD」就非常流行且好用，不過，前台北市議員邱威傑（呱吉）日前使用了「XD」以後，卻被關心起年紀有多大。貼文曝光後，隨即引發熱烈討論。

呱吉在臉書上發文表示，他前陣子加入一個匿名的LINE社群，而第一次參與聊天時，就在訊息末打了個「XD」，結果訊息才傳出去，就被社員關心「我感覺你是個有點年紀的人」、「請問你多大呢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，吸引萬人按讚，不少網友都留言回應，「我打XD很多次，但都沒被問耶」、「我也超愛用，完蛋了XD」、「我23歲也喜歡用XD」、「可是我到現在還在打XD，原來我老了」、「可惡！我就愛用XD怎麼了嗎」、「一不小心就露餡了XD」、「安安有事嗎XD，Orz」、「讓XD再流行起來」。

由於呱吉並未透露該則訊息內容，僅提到「XD」讓他被關心，因此網紅插畫家「泥泥學姐」也現身留言處，直呼「確定是因為XD？」

相關話題過去也有不少網友討論過，更多人其實認為，加上這些符號是為了表達情緒、化解尷尬，或是純粹習慣了而已，與年齡的關聯性並不大。