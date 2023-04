英國王室的第1次！為查爾斯加冕發布表情符號　「紫王冠」大有來頭

▲英王查爾斯將於5月6日舉行加冕典禮。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

英王查爾斯三世即將在5月6日舉行加冕典禮。為了歡慶新王登基,英國白金漢宮特別在當地9日,根據查爾斯的王冠發布了官方表情符號(emoji)來慶祝加冕。

綜合英媒報導,從白金漢宮在推特發布的表情符號可見,這頂紫色王冠的原型是英國王室君主加冕專用的愛德華王冠(St Edward's Crown)。它誕生於17世紀,使用的是英國傳統的圓環,加4道弓形拱的主體結構。

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation #CoronationConcert #TheBigHelpout #CoronationWeekend #CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M

愛德華王冠除了圓環本身被珠寶圍繞外,拱形之間還鑲嵌著珠寶製成的百合花裝飾,另外下方也有珍珠、鑽石和其他珠寶,整個王冠共鑲嵌了多達3000顆的各種寶石,而其中最著名的就是光明山鑽石。

白金漢宮指出,自4月10日起,只要人們在推特上使用#Coronation、#CoronationBigLunch,或#TheBigHelpOut等hashtag,就會出現這個表情符號。報導稱,這是英國首次為加冕特別製作了一個表情符號。

