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呱吉解釋為何「他不罵民進黨」　聲討民進黨已超過合理程度

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

▲呱吉解釋為何他不罵民進黨，引發網友討論。（圖／翻攝自YouTube／呱吉）

記者趙蔡州／綜合報導

國內蛋價在3周內2度調漲，價格飆上歷史新高，蛋荒越演越烈，加上近日馬祖電纜被扯斷、駐軍運補問題，讓民進黨蔡政府飽受批評。對此，前台北市議員「呱吉」邱威傑在推特與網友討論「是否該罵民進黨」時，表示現在對民進黨的聲討已經超過合理的程度，讓他不願意再罵民進黨。

▲▼呱吉解釋為何他現在不罵民進黨。（圖／翻攝自推特）

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▲呱吉表示，現在對民進黨的聲討，已經超過合理的程度。（圖／翻攝自推特）

「呱吉」邱威傑日前在推特與網友討論「是否該罵民進黨」。網友表示，罵民進黨的議題就是比較好操作，這件事無庸置疑，流量跟互動率擺在那，也沒有灌水的問題，這樣子當然很悲哀，但罵民進黨時能得到更多輿論去討論該議題，衝高議題相關法案排進立法院的進度，對議題推動者來說，不可能不找個事由來刁。

對此，呱吉則回應，「這就是2019年我願意罵民進黨，但現在反而不願意的原因」、「執政黨承擔政治責任天經地義，但是現在對民進黨的聲討，已經超過合理的程度，這樣下去願意做事的人也都不用做了」。

其他網友看了對話後表示，「慈母多敗兒，當呱吉這種真心愛民進黨的，都不願意指責他們的時候，民進黨只會繼續墮落」、「碰到不合理的聲討，那就合理反駁，或示範何謂合理聲討不就好了」、「如果今天主角是國民黨，你早就三餐開直播罵了」。

▼其他網友看了對話後，在下方回應。（圖／翻攝自推特）

▲▼呱吉解釋為何他現在不罵民進黨。（圖／翻攝自推特）

▲▼呱吉解釋為何他現在不罵民進黨。（圖／翻攝自推特）

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