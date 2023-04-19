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尖峰塞車路肩排隊下交流道遭罰4千　網無奈：車子怎麼開？

▲國道彰化路段塞車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲有網友跟著前車排隊下交流道，卻遭舉發收到4000元罰單，無奈PO網分享自己的遭遇。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者隋昊志／綜合報導

對於走國道的通勤族來說，每到上下班尖峰時刻的塞車潮總是相當無奈。一名女網友日前PO出自己收到的罰單表示，自己跟著前車走路肩，等著下桃園楊梅幼獅交流道，事後卻遭到檢舉領到4000元罰單，讓她忍不住分享這種狀況，引起網友們熱議，也有人幫腔「車要怎麼開」？

▲▼有網友跟著前車排隊下交流道，卻遭舉發收到4000元罰單，無奈PO網分享自己的遭遇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

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▲有網友跟著前車排隊下交流道，卻遭舉發收到4000元罰單，無奈PO網分享自己的遭遇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

一名女網友日前在臉書社團「爆料公社公開版」發文抱怨，國道1號南下路段桃園楊梅幼獅交流道前，上班時間車輛眾多，往往都會塞車，因此車輛都沿著路肩排隊等著下交流道，若不排隊要走主線道的話，必須要在交流道口打右轉燈插進去，但實際狀況根本無法這樣做，自己之前這樣做，還被眾多在路肩排隊的車輛狂按喇叭。

▲▼有網友跟著前車排隊下交流道，卻遭舉發收到4000元罰單，無奈PO網分享自己的遭遇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲有網友跟著前車排隊下交流道，卻遭舉發收到4000元罰單，無奈PO網分享自己的遭遇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO表示，日前自己收到一張4000元的舉發單，違規事實寫著「行駛高速公路違規使用路肩」，這也讓她無奈說，這邊現在每天都還是這樣，不排隊的話給人青白眼+按喇叭，甚至車靠超近根本不讓，自己跟著路肩排隊卻被檢舉吃罰單，「所以這狀況要怎麼解」？問了舉發單位，對方僅表示「就是要行駛主線道，到交流道才能右轉出去，走路肩就是違規，所以那一排排隊的人都是違規。」

不少網友看完原PO遭遇後，紛紛留言表示，「別人錯，但不要跟著錯，別人不會幫你繳罰單」、「如果不是開放路肩使用時段，那當然是違規啊」、「照規矩來很難？」、「不是每個交流道都有提前開放路肩啊，沒開放你自己又要走路肩，怪誰」、「別人在乖乖排隊就你聰明」、「合情合理，沒開放路肩活該」、「違規是事實，不代表能積非成是」。

也有另一派網友認為，「交通部對台灣的交通從來都沒有站在一個改善的做法去思考」、「沒解，你只能乖乖守法硬插主線道」、「這個就很無奈了，到底要硬守法主線道插隊還是跟上車潮領紅單」、「樓主說的這個，我非常能感同身受」、「這就是矛盾的地方，排隊下閘道是違規行駛路肩，正常行駛卻被違規的人白眼加上阻攔」、「別意外這就是台灣治理交通的專家學者造成的」、「路肩排隊下交流道要檢舉要罰，在交流道插隊下交流道也要被檢舉被罰，政府告訴我，車子要怎麼開？」。

對此，國道警察第一大隊強調，國1南下楊梅幼獅交流道前，上班時間下交流道的車輛在路肩排隊停等，是違規行為，反而影響主線匝道行駛，民眾明知道行駛路肩違規，卻跟著大家在路肩排隊，變成「從眾錯誤」行為，除了將轉請交通部高速公路局的工程單位改善下匝道口周邊工程設計外，也將會派巡邏員警連續加強取締、導正錯誤，同時呼籲民眾遵守交通規則安全行車。

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