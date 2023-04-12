北宜公路九彎十八拐！民眾不想走　交長：送ETC回饋金效果不大

▲雪隧逢假日就塞車，宜蘭縣議員林聰池建議每公里回饋2元ETC儲值金，鼓勵大家走北宜公路。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

國5雪山隧道假日或連假塞車成常態，宜蘭縣議員林聰池日前拋出「每公里送2元ETC儲值金鼓勵走北宜公路」，交通部長王國材今(12日)被問及此事再度回應，指台9線北宜公路九彎十八拐，一般用路人不太願意走，較好的替代道路要用快速公路水準，將推動台62線延伸宜蘭頭城。

國5逢假日就塞車，宜蘭縣議員林聰池日前建議應鼓勵開車族改走省道北宜公路，分流雪隧車流，若能以走北宜公路就每公里回饋2元ETC儲值金獎勵，會讓以前寧願耗時間塞在國5開車族有誘因走替代道路北宜公路。

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交通部長王國材今(12日)受訪再度被問及此議題時表示，針對國5雪隧塞車問題，台9線北宜公路雖是替代道路，但因九彎十八拐，一般人不願意走，高公局也曾經在8、9年前試過用抽獎方式鼓勵改走北宜公路，但沒人要去，給用路人ETC儲值金建議不要走國5改走北宜公路，效果不大。

王國材指出，交通部現在想法認為，國5最重要的替代道路應該是台62線快速公路萬里瑞濱線，瑞濱段有計畫要延伸到宜蘭頭城，比較好的替代道路還是要用快速道路水準替代，因台9線北宜公路曾試過發現很困難。

王國材表示，短期期間，針對台62線替代性會規劃很多地方設置資訊顯示系統，當國5塞車時會引導往台62線來走、現在朝這方向來推動；另除台62線將延伸到宜蘭頭城外，高鐵延伸宜蘭計畫也在進行，透過公共運輸發展，減少小汽車使用，國5雪隧交通問題會改善。