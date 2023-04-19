限時開喝！超商咖啡飲品「買7送3」來了　還有第2杯10元超省

▲7-11OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY燕麥系列指定飲品買7送3」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

省荷包喝咖啡機會來了！就有超商自今（19）日起推出一系列咖啡飲品優惠，像是線上有大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶等可享「買7送3」，而門市則有指定咖啡飲品「第2杯10元」，趕快把握便宜買一波。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY燕麥系列指定飲品買7送3」，今（19）日起4/28止，品項包含「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵優惠價525元」、「CITY PRIMA精品冰燕麥拿鐵優惠價770元」、「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶優惠價525元」、「CITY TEA冰燕麥奶茶優惠價490元」。

7-11門市則有「世界地球日CITY系列3大優惠」，今（19）日起至4/23止，CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」；今（19）起至5/2止，CITY系列指定飲品「任選第2杯7折」（不含CITY系列中杯、不可思議咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO）。

必勝客祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多現省441元，即日起至4/28於平日限定吃，一共有10天可享優惠，趕緊衝了。

▲必勝客限定10天吃大比薩下殺199元。（圖／必勝客提供）