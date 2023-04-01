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春日享受陽光野餐「趣」　5撇步環保又健康

▲野餐,郊遊,水果,輕食。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲春天天氣舒服，適合揪三五好友以及家人享受郊外野餐時光。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱筱茜／台北報導

每年4月22日是世界地球日，提倡環保、愛地球，在這個別具意義的日子，ETtoday舉辦好朋友春日趴，邀請民眾一同出門踏青，活動進行的同時如何兼顧到環保，在這裡幫大家整理，五撇步讓你也能輕鬆做到的環保野餐小技巧。

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第一點：搭乘大眾交通工具、騎乘自行車、步行到野餐地

既然要親近大自然，應避免開車、騎車，根據經濟部能源局統計，2021年交通運輸排放的二氧化碳高達3392萬公噸，佔台灣總排放量約13%，試試改以交通運輸、腳踏車或是步行等方式到達的野餐地點，減少汽機車的排氣量與燃料，走500公尺可以減0.032公斤，減碳一公斤，其實並不難。

第二點：攜帶可重複使用的餐具

根據「世界地球日網絡（Earth Day Network）」指出，每年有3億噸塑料，被製作成各種生活用品，其中有90%的塑料最後被扔掉，甚至不當棄置在環境中，因此從改用環保用具開始來減少危害。

不要用免洗餐具，自備碗筷、吸管、保溫杯、保鮮盒，餐盒建議使用玻璃製的，避免塑化劑疑慮，可重複使用的塑膠杯碳排放為0.0032公斤；每雙免洗筷的碳排放為0.05公斤；因此隨身攜帶環保筷與少喝瓶裝水有助減碳。

即日起至4月22日只要參與「你的愛地球指數有多少?」測驗活動，就有機會獲得ETtoday限定環保小物。

▲▼刀叉,餐具,咀嚼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲自備餐具減少免洗餐具使用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第三點：吃當季蔬菜水果減少肉類

以紅肉為主食的碳排放約1.35公斤，白肉約0.96公斤，素食約0.67公斤，野餐料理可以改選有機友善環境的食材，包括沙拉、水果、雞蛋三明治等。

第四點：避免一次性即丟生活用品

出門隨身攜帶手帕或方巾，以減少面紙的使用，同時也大大降低衛生紙外包裝的塑膠，民眾可以自備購物袋，取代一次性塑膠袋。

第五點：不留剩菜、攜帶可溶解垃圾袋

不浪費食物，吃不完的餐點、剩下的食材自帶保鮮盒打包，像是肉類、魚類、奶製品和油膩的食物，就不適合拿來做成肥料，恐怕會吸引害蟲並產生氣味，建議使用可溶解垃圾袋，將廚餘帶走。

▲2023好朋友春日趴將於4／22（六）於臺灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

▲2023好朋友春日趴將於4／22（六）於臺灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），
捷運忠孝復興站步行約9分鐘（建國玉市旁）
捷運忠孝新生站步行約7鐘（建國玉市旁）

超狂演出陣容邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
愛地球指數大考驗環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

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