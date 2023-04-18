Google AI搜尋「Magi」美國搶先試用　拚場ChatGPT、Bing

▲ Google 將有 AI 搜尋。（圖／記者樓菀玲翻攝）

記者樓菀玲／綜合報導

不讓 ChatGPT、Bing 專美於前，Google 打算將於下個月推出新的 AI 搜尋工具，預計接下來會在秋季將帶來更多功能，不過可惜的是這項新功能將僅在美國提供，且最初只會向最多 100 萬用戶推出。

根據《紐約時報》報導內容指出，目前尚不清楚這些搜尋工具將提供哪些功能，但它們可能會在 Google 實驗性的 Bard 聊天機器人當中，並以此作為基礎來擴大支援，據了解這些工具正在以「Magi」做為開發專案代號。

目前已知這項計劃是 Google 為了應對來自 Microsoft 的 Bing 聊天機器人，以及 OpenAI 的 ChatGPT 等新系統所推出的新產品，現在有許多人認為這些聊天機器人有朝一日可能取代像 Google 這樣的傳統搜尋引擎，為人類的未來擴張更多可能性。

據《紐約時報》報導，Google 的地位受到如此威脅，以至於三星正在考慮將 Bing 取代 Google 作為其行動裝置上的認預設搜尋引擎，目前尚不清楚三星是否真的在認真考慮這一改變，但確實許多公司在這幾個月時間確實感受到了微軟 AI 改變與進化，讓 Google 不得不加快推出相對應產品的腳步。