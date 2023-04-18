71年肉羹老店「從5毛賣到50元」　4月底吹熄燈號

▲肉羹老店飄香71年，從5毛賣到50元。（圖／葉姓老饕授權提供）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義一間老牌肉羹店飄香71年，從最早5毛錢賣到現在一碗50元，是在地人才知道的隱藏版美食。如今老闆娘年紀大了，孩子也不想接手，因此將在4月底吹熄燈號，讓許多老饕聽聞後直呼不捨。

這間老牌香菇肉羹位在西區北榮街，創立於1952年，採用豬後腿肉切塊製作肉羹，由於用料實在、口味獨特，又是佛心銅板價，因此深受歡迎，是不少在地人的兒時記憶。

▲香菇肉羹麵有蔬菜的鮮甜，再配上一盤招牌的皮蛋豆腐，是樸實無華的好滋味。（圖／葉姓老饕授權提供）

一名葉姓常客曾在地方社團撰文讚許，店內肉條沒有裹上厚粉，代表品質一定要好，若能配上麵條和米粉，再來一盤店內招牌的皮蛋豆腐，以及夏天供不應求的10元紅茶，簡直是一大享受。

值得一提的是，店內調味品有二絕，一是去中藥行調製的胡椒粉，極其講究；第二絕是老闆娘調製的醬油膏，常聽到有客人想額外購買醬料回家。

老闆娘女兒透露，媽媽是從長輩手上接起來做，一做就是53年，幾年前本來想要媽媽退休，但媽媽自己又撐了好幾年。時至今日，這間老店已經營業71年，即將在4月底熄燈，往後這份好滋味只能在腦海中回味。

▼肉羹老店4月底熄燈。（圖／葉姓老饕授權提供）