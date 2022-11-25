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17公里自行車道再進化　打造「日落秘境」親生態空間

▲新竹市政府將持續改善17公里自行車步道與沿線景觀。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府將持續改善17公里自行車步道與沿線景觀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府繼108年成功翻轉港南運河公園後，代理市長陳章賢今（25）日宣布，近期將啟動17公里自行車道北端看海公園及「夕陽秘境」水資源公園改善計畫，攜手中央投入逾2,000萬，整理約3.3公里自行車道鋪面、沿線景觀節點、增加綠帶空間，提供市民及自行車愛好者更舒適的場域。

陳章賢指出，過去7年多市府致力提升17公里自行車道沿線設施，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹的帶領下，完成多項改善工程，如新闢賞蟹步道、整頓南港賞鳥區、17公里南港站，另有「17公里環境再生工程」獲頒金蘋果獎佳作，「港南運河親水再造計畫」則獲全國水環境大賞殊榮，市府更將17公里自行車道往南延伸1.2公里，成功串聯竹竹苗自行車道系統、打造竹苗交界打卡點，皆深受民眾好評。

陳章賢表示，今年桃竹竹苗治理平台中，竹市府提出「桃竹竹苗特色自行車樂悠遊」合作計畫，打造橫跨4縣市自行車道路線。繼打通竹苗交界斷點後，近期將啟動改善看海公園、水資源公園周邊設施及外環自行車道，另也重新整理賞蟹步道以南至朝山曬船橋車道，改善逾10年老舊鋪面，以降低騎乘自行車時的跳動，提供市民朋友更良好的騎乘體驗。

城銷處指出，水資源公園外環自行車道是17公里海岸線上觀察溼地生態及日落夕陽的最佳景點，可以說是兼具生態觀察、風景絕佳的「日落秘境」，在香山濕地在漲潮時，鷺鷥、鷸鴴科等候鳥會遷徙停靠附近水岸泥灘地，是候鳥重要休憩區域。因此，預計將混凝土、仿木欄杆更換為景觀綠帶，並新設安全性路緣石，降低視覺阻隔、拉近遊客與香山濕地之間的距離，讓大小朋友更貼近自然生態環境。

城銷處表示，17公里過去完成許多改善工程，近期榮獲金蘋果獎肯定的「17公里沿線景觀改善計畫環境再生工程」，由市府攜手經濟部水利署進行海岸修復與景觀改善，將「幸福沙灣」旁930公尺海岸線之臨海荒地變綠地，共計增加約20公頃生態綠地風貌，包括5.6公頃連續沙灘與14.8公頃草地，復育西海岸海濱生態的的生態多樣性，獲得許多民眾肯定。

城銷處補充，未來將持續升級17公里海岸沿線景觀，並保留自然資源，進而提升整體環境，打造從港南運河公園、紅樹林公園、海山漁港、香山濕地與賞蟹步道，以及南港站串聯的最美海岸線。

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