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桃園市總圖館營運4個月吸引逾110萬人次　購書經費居全國之冠　

▲桃園是閱讀力表現績優城市。（圖／市圖提供）

▲桃園是閱讀力表現績優城市。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市近年來，於各圖書館大幅提升館藏資源，市立圖書館唐連成館長18日表示，教育部甫在國家圖書館公布「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」並頒發閱讀力表現績優城市，桃園市共榮獲5個獎項，其中桃園市投入購書資源經費居全國之冠。

唐連成館長表示，桃園市政府為了新總館成立特別編列購書經費2億元，分列3年採購新總館館藏，111年桃園市立圖書館總館及分館購書經費達1億6500萬元，投入購書資源全國第1，充實全市公共圖書館館藏。

包含VR沉浸式體驗英文學習館藏、各式各樣的童書繪本、立體圖書、外文圖書如英文、法文、日韓文等、多元文化圖書如泰、緬、越南、馬來西亞及印尼等、雙視圖書、視聽資料及電子書等。全市館藏量大幅提升，滿足市民各年齡各族群之閱讀需求。

桃園市立圖書館新總館於111年12月17日起開始試營運，目前已吸引超過110萬人次前來使用圖書館資源。新總館設置分齡分眾閱覽專區，如親子閱覽區、青少年閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、地方文獻區及語言學習區等，期待更多市民朋友前來使用圖書館資源。

教育部每年進行上一年度縣市閱讀力年度評比，並分為直轄市、縣市及鄉鎮市組。閱讀力表現績優城市直轄市組，桃園市立圖書館榮獲獎項包括「民眾每人資源投入經費」第1名、「民眾持證比例表現」第2名、「民眾每人網站資源使用次數」第2名、「民眾每人擁書冊數」第4名及「民眾每人到館次數」第5名，桃園市閱讀力表現亮眼。

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