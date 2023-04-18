陸公布2023一季度GDP：28.4997兆元人民幣，同比增長4.5％

▲大陸2023一季度GDP同比增長4.5％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（18）日公布經濟成長相關數據，2023年一季度國內生產總值（GDP）28.4997兆元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長4.5%，比上（2022，下同）年四季度環比增長2.2%。統計局指，伴隨疫情防控較快平穩轉段，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，經濟運行開局良好。

▲大陸2023一季度豬肉價格上漲8.5％。（圖／CFP）

大陸在2022年底實施「乙類乙管」防疫新制，採持續開放方式，期待在疫後恢復經濟發展。這份2023一季度經濟運行報告顯示，全國規模以上工業增加值同比增長3.0%，比上年四季度加快0.3個百分點。服務業增加值同比增長5.4%，比上年四季度加快3.1個百分點。社會消費品零售總額114922億元，同比增長5.8%。

在貨物貿易方面，進出口總額9.8877兆元，同比增長4.8%。其中，出口5.6484兆元，增長8.4%；進口4.2393兆元，增長0.2%。進出口相抵，貿易順差1.4090兆元。

在大眾消費及物價方面，一季度，居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格同比下降。其中，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.3%。分類別看，食品煙酒價格上漲2.9%，衣著價格上漲0.7%，居住價格下降0.2%，生活用品及服務價格上漲1.2%，交通通信價格上漲0.1%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲0.9%，其他用品及服務價格上漲2.7%。在食品煙酒價格中，鮮果價格上漲11.0%，豬肉價格上漲8.5%，糧食價格上漲2.5%，鮮菜價格下降2.9%。

一季度，全國居民人均可支配收入10870元，同比名義增長5.1%，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8%。