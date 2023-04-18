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纏訟16年！力特光電掏空案　前董座賴大王輕判2年定讞

▲偷錢，金融犯罪，貪汙（圖／視覺中國CFP）

▲力特光電前董座賴大王，獲輕判定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

股票上市公司力特光電，前董事長賴大王在2006年間，趁著公司重大虧損消息公布前，出脫持股規避損失3046萬餘元，2017年間被檢方依《證交法》起訴。案件纏訟16年，最高法院18日採信更六審見解，將賴大王輕判2年、罰金1000萬元，全案定讞。

力特光電曾在台灣TFT-LCD偏光膜市場中，搶占高額市市佔率，股價曾高達150元，當時的董事長賴大王是科技業界中的傳奇人物。但2006年間，力特光電開始出現虧損，賴大王在公司公布重大訊息前，透過投資公司出脫持股2700餘張，進帳上億元。檢方偵辦後，認為他藉此歸併損失3046萬餘元，因此2007年10月間，依證交法「內線交易罪」起訴，求刑6年，另外公司的財務課長彭紹華也因協助他賣股，一併起訴，求刑3年6月。

案件進入法院審理程序，一審將賴男判刑3年8月、併科罰金1000萬元，二審改判無罪，更一審又改判有罪，處3年8月、併科罰金3000萬元，更二審改判3年4月、併科罰金2000萬元，更三審仍有罪，判刑3年2月、併科罰金1800萬元，更四審又逆轉改判無罪。更五審改判刑2年4月、併科罰金1800萬元。

全案到的去年初的更六審，高等法院仍認定他有罪，但犯罪所得改認定不滿3千萬元，再加上案件纏訟多年，更六審法院依照《刑事妥速審判法》規定，予以減刑，因此更六審法院輕判賴大王有期徒刑2年、併科罰金1000萬元。全案再上訴，最高法院18日採信更六審見解，駁回檢辯雙方上訴，全案定讞。

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