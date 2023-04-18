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氣候變遷署籌備處本周六成立　環保署：專責碳費徵收及費率等業務

▲▼環保署長張子敬出席「淨零轉型、攜手前行」氣候論壇。（圖／記者許敏溶攝）

▲氣候變遷署籌備處本周六成立，將負責碳費徵收等事項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為因應「氣候變遷因應法」公佈施行，擴增業務急迫性及繁重度，環保署今（18日）指出，行政院已核定成立環境部氣候變遷署籌備處，暫定在本周六（22日）的「世界地球日」成立，後續將依立法院審查組改法案進程，一步到位成立環境部氣候變遷署，將專責辦理氣候變遷因應法施行後急需優先推動的12項子法，包括碳費徵收及費率等事項。

立法院日前聯席審查「環境部組織法草案」時，環境保護署署長張子敬曾表示，未來環保署升格為環境部後，除原有的「處」升格為「司」，也將增設「氣候變遷署」等4個署及1個國家環境研究院。

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而為了因應「氣候變遷因應法」在今年2月15日總統公布施行後，亟需強化政府組織妥為因應，環保署在今年1月11日函報行政院成立所屬氣候變遷局暫行機關，並經行政院在今年3月20日核定同意。

不過，環保署指出，環境部及氣候變遷署等三級機關(構)組織法草案，已在今年3月22日的立法院審查完竣，未來若經立法完成，將以環境部氣候變遷署作為辦理氣候變遷因應法相關工作專責機關，為避免機關進行多次組織變動，環保署規劃改以成立「環境部氣候變遷署籌備處」來營運相關業務，後續可依立法院審查組改法案進程，一步到位成立環境部氣候變遷署。

氣候變遷署籌備處將在本周六的地球日成立，環保署表示，該單位將隸屬環保署的三級機關，有獨立的員額及預算，未來除了將專責辦理氣候變遷因應法施行後急需優先推動的12項子法，包括修正盤查登錄作業、碳費徵收及費率、自主減量計畫及產品碳足跡標示等重要工作外，也負責環境部氣候變遷署的籌備工作，提前整合現有人力及資源，加速推動我國淨零排放，建構韌性台灣並促進永續發展目標。

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